"Él tenía un enfoque intelectual combinado con un 'me importa un carajo esto, pero voy a hacer que brille'. Y yo estaba como, 'ugh, lo mismo'. Y, bueno, éramos jóvenes y estúpidos, y no es que digamos que lo hicimos muchísimo mejor, pero eso era lo que se necesitaba, y eso era lo que cualquiera que interpretara esos papeles debía sentir" , comentó Kristen en 'The New Yorker' sobre su audición junto a Robert Pattinson.

"¿Sabes qué es lo peor? Es que me sentía como si estuviera en una telenovela. Era todo tan público, tan humillante. Lo que pasó fue jodidamente horrible", se sinceró Pattinson años después en una entrevista para 'VOGUE UK'. "Vivíamos en una época diferente entonces, el 'slut-shaming' que ocurrió fue tan absurdo", dijo por su parte Stewart en una entrevista en el programa de Howard Stern, en la que también hizo referencia a por qué no estuvo en la secuela de la película. "No me pusieron en esa película porque pasé por un escándalo muy público, tenían miedo de tocar ese tema", dijo Stewart, y agregó, "no diría que me enamoré del director, fue algo raro... pero definitivamente creo que no fue tan importante, y el trabajo lo es mucho más".