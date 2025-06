Jimena Amarillo ha sido elegida por la revista Forbes entre las 30 artistas más influyentes menores de 30 años

"Espero que me hayan escogido por lo que aporto a nivel queer en la música y cómo es mi diálogo cuando hago las canciones", reflexiona

Compartir







Jimena Amarillo es una artista muy auténtica y que no tiene filtros. Esta artista valenciana no tiene ni 25 años y ya ha sido etiquetada como 'musa del rarismo' y 'melodrama pop'. Ella es mucho más que una cantante. Sus actuaciones son una alegato continuo por la diversidad sexual y su último disco se llama 'Angélika', informa Rocío González.

En pleno auge de su carrera artística, la cantante mantiene los pies en la tierra. Sobre la fama que le ha llovido a sus 25 años, Jimena Amarillo explica que intenta llevarla con toda la normalidad posible: "Entiendo que cantar en festivales super tochos y ver que las personas cantan tus canciones es algo muy loco o de repente lo de la revista de Forbes, es algo como tan surrealista".

Entre los 30 artistas menores de 30 años más influyentes

La revista Forbes ha elegido a Jimena Amarillo como uno de los 30 artistas menores de 30 años más influyentes del momento. Ella misma confiesa que, nada más recibir la noticia, se quedó completamente sorprendida.

"Espero que me hayan escogido por lo que aporto a nivel queer en la música y cómo es mi diálogo cuando hago las canciones. Yo digo en una canción 'ella se metió en el lesbianismo de pleno e igual una niña de 15 años se lo pone a su madre y su madre empieza a entender las cosas", reflexiona ante las cámaras de 'Informativos Telecinco'.

Cómo se enfrenta a las críticas

Acostumbrada a lidiar con las críticas en redes, Jimena Amarillo se muestra segura y orgullosa de su arte. Destacó, sobre todo, tras su particular versión de 'Libertad sin ira' que interpretó en el acto por el 50 aniversario de la muerte de Franco.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sobre su particular y original estética y sobre las críticas recibidas, la cantante confiesa que no se esperaba los comentarios que ha recibido en este período tan corto desde que saltase a la fama: "Yo no sabía a lo que me exponía simplemente por aparecer en un escenario con las pintas que llevo".

Sin embargo, la artista valenciana ha apuntado que su mayor meta era vivir de la música y eso es lo que quiere con su nuevo disco: seguir celebrando la música que crea y que lanza.