Los hijos de la mujer que se ha precipitado desde un décimo piso en Madrid celebraban ayer su cumpleaños

La mujer que se ha precipitado abrazada de sus gemelos desde un décimo en Madrid aseguraba que la estaban "espiando y que la grababan con cámaras"

MadridUna mujer de 48 años ha muerto este sábado tras precipitarse desde un décimo piso en un edificio de Madrid con sus dos hijos de tres años, que han resultado heridos graves. Los hechos han ocurrido sobre las 09:00 horas de este sábado 6 de diciembre tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Según ha podido conocer 'Informativos Telecinco' gracias al testimonio de varios vecinos de la zona, la mujer tenía "afectada su salud mental". "Decía que la perseguían, que la espiaban e, incluso, que la estaban grabando con cámaras", recogía Noelia Camacho en 'Informativos Telecinco'.

Los niños celebraban ayer su cumpleaños, según un comerciante del barrio

Además, desde 'Telemadrid' se ha apuntado a que los gemelos habrían cumplido años en los últimos días. "Ayer mismo vinieron los niños a la tienda porque celebraban su cumpleaños", afirma a la cadena de televisión pública madrileña un tendero de la zona.

Sobre los problemas mentales de la mujer, otra vecina del barrio de Ciudad Lineal ha asegurado a 'Telemadrid' que “minutos antes de precipitarse por la ventana decía a gritos lo que iba a hacer”.

El suceso ha dejado completamente conmocionado al barrio madrileño. Ahora, los dos gemelos se encuentran ingresados graves tras caer desde el décimo piso. Uno de los dos hermanos ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre. En cambio, el otro pequeño ha tenido que ser movilizado gasta el Hospital Niño Jesús donde se encuentra ingresado.

Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 horas de este sábado tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según ha trasladado fuentes policiales, que han descartado que sea un caso de violencia de género.

A su llegada, Samur Protección-Civil ha confirmado el fallecimiento de la mujer, de 48 años y nacionalidad española, y ha asistido a los dos menores de tres años, que han resultado heridos graves y han sido trasladados a distintos hospitales, según Emergencias Madrid.

Policía Nacional se ha encargado de la investigación del suceso, en el que ha intervenido también Policía Municipal de Madrid y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

El Teléfono de la Esperanza

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.