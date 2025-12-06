Thomas Plamberger podría ser condenado a hasta tres años de cárcel por dejar morir congelada a su novia, Kerstin Gurtner, en una montaña

La Federación de Alpinismo de Kirguistán da oficialmente por muerta a Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en el Pico Pobeda

Bien es cierto que el mundo del montañismo deja todos los años unos cuantos sustos y alguna que otra tragedia. El pasado 19 de enero, la austriaca Kerstin Gurtner, de 33 años, perdía la vida en su país durante una ruta de alpinismo en el monte Grossglockner. Con 3.800 metros sobre el nivel del mar, hablamos de la montaña más alta de Austria y de la segunda de los Alpes tras el Mont Blanc.

La Fiscalía de la ciudad de Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol, reconstruyó los hechos que llevaron al fatal desenlace. El novio de Gurtner, Thomas Plamberger, de 39 años, tenía mayor experiencia en alpinismo y fue quien planificó la travesía nocturna. Ahora irá a juicio acusado de un delito de homicidio por negligencia, informan medios internacionales como 'The New York Post'.

"Se dio la vuelta" y la dejó morir por congelación

Alrededor de las 2:00 de la madrugada, Plamberger, según el informe de la autoridad judicial de la mencionada localidad austriaca, abandonó a su pareja "desprotegida, sin fuerzas, con frío y desorientada". Ella murió congelada, cuando se encontraba a menos de 50 metros de la cima.

Apuntan que las condiciones invernales eran "particularmente desafiantes", con vientos de hasta 74 kilómetros por hora. Además, el termómetro se había desplomado a -20 grados centígrados. Los fiscales insisten en que la víctima iba "mal equipada" y "no pidió ayuda" mientras que Thomas "se dio la vuelta" y la dejó.

Una de las equivocaciones que han salido a la luz es que Plamberger decidió escalar el monte por la arista Stüdlgrat, calificada entre III y IV en la escala de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), según señala el diario argentino 'Clarín'. Algo que "no es para principiantes" como Kerstin, quien nunca había completado un trayecto por la montaña de semejante longitud, dificultad y altitud.

Además, comenzaron la ruta con un retraso de aproximadamente dos horas sobre lo que habían planeado. El hombre permitió que su pareja utilizara erróneamente una tabla dividida (Splitboard) y botas blandas de snowboard, indicó la Fiscalía en un comunicado.

El novio tardó horas en alertar a los rescatistas

Las autoridades determinaron que Plamberger tendría que haber optado por regresar como muy tarde, debido a las condiciones meteorológicas adversas, en la zona conocida como 'Frühstücksplatzl'. Antes de abandonar a su novia, no la llevó a un sitio resguardado del viento para protegerla de una mayor hipotermia.

El acusado, que tampoco portaba un saco vivac (compresible, impermeable y resistente a la humedad) ni mantas térmicas de supervivencia, no envió ninguna señal de socorro a un helicóptero policial que sobrevoló el terreno cerca de las 22:50 horas. Para entonces, Kerstin llevaba dos horas sin poder avanzar.

La Fiscalía aseguró que Thomas telefoneó a un oficial hacia las 00:35 horas pero "el contenido de la conversación no quedó claro". A continuación, puso el móvil en silencio y lo guardó, por lo que no recibió más llamadas de los agentes.

De hecho, esperó hasta las 3:30 horas para comunicarse con los equipos de rescate, toda vez que él ya había descendido por la ruta habitual hasta un refugio cerrado. Cuando llegó la ayuda, poco después de las 10:00 de la mañana, la mujer ya había fallecido.

En caso de que sea declarado culpable, Plamberger podría ser condenado a hasta tres años de prisión, afirma 'The Daily Mail'. El medio británico también añade que el acusado, a través de su abogado, Kurt Jelinek, ha negado que actuase erróneamente y ha insistido en que se alejó para reclamar ayuda, calificando los hechos de un "accidente fatídico".