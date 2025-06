Tal y como apuntan varios medios estadounidenses, la ruptura ha sido amistosa y su prioridad es el bienestar de su hija Daisy

Katy Perry y Orlando Bloom han roto. Así lo confirman medios como 'Us Weekly' y 'TMZ', que aseguran que la cantante y el actor han puesto fin a su compromiso tras casi una década juntos. Aunque la pareja aún no ha emitido un comunicado oficial, varias fuentes cercanas han confirmado que la ruptura es definitiva y que se ha producido de forma amistosa.

La noticia, que ha sacudido al mundo del espectáculo, marca el final de una de las relaciones más mediáticas de los últimos años. Ambos comparten una hija en común, Daisy Dove Bloom, nacida en 2020, y hasta ahora mantenían una imagen pública estable, aunque algunas señales de distanciamiento en los últimos meses hicieron saltar todas las alarmas.

El portal estadounidense 'TMZ' fue uno de los primeros en hacerse eco de su separación. Según informan, Bloom asistirá sin Katy Perry a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, que comenzó este pasado 24 de junio y se alargará hasta el 28. Lo que sería, para el citado medio, una señal inequívoca de que la relación está rota.

Asimismo, 'Us Weekly' cita fuentes cercanas al actor que afirman que "no hay conflicto por el momento". "Katy, por supuesto, está disgustada, pero se siente aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida". Según indican, han puesto fin a su historia de amor "de forma amigable", después de varios meses de tensiones acumuladas. Al parecer, la decisión fue mutua y se basó en diferencias personales y profesionales que se han ido intensificando.

Entre los motivos que podrían haber motivado su ruptura están las apretadas agendas de ambos, la distancia geográfica, y el desgaste natural de una relación bajo el ojo público. La reciente gira de Perry y su participación en el proyecto espacial de Blue Origin habrían contribuido a que ambos se distanciaran aún más. "Ya no viven la misma vida", añade el entorno cercano de la pareja.

'Us Weekly' también subraya que, pese a la ruptura, no hay resentimiento entre ellos, que están comprometidos con ser buenos padres para Daisy y que ya no viven juntos desde hace varias semanas.

Su historia de amor

Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron su relación a principios de 2016 tras coincidir en una fiesta posterior a los Globos de Oro. Durante los primeros años, vivieron una historia de idas y venidas. En 2017, se separaron brevemente, pero retomaron su romance en 2018 con más fuerza. Un año después, en febrero de 2019, se comprometieron el Día de San Valentín.

La pareja anunció su embarazo en 2020 a través del videoclip 'Never Worn White', y en agosto de ese año nació su hija. Aunque muchos esperaban una boda, esta nunca llegó a concretarse. En distintas entrevistas, ambos comentaron que esperaban el momento adecuado, algo que, según parece, nunca llegó. Con Daisy como prioridad, ambos seguirán en contacto y, probablemente, en buenos términos.