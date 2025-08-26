Celia Molina 26 AGO 2025 - 11:29h.

La actriz que dio vida a 'La Juani' ha fallecido de cáncer a los 42 años y las redes se han llenado de mensajes de despedida

El mundo de la cultura y el cine despide en shock a Verónica Echegui

La prematura muerte de la actriz Verónica Echegui, a los 42 años, ha provocado una oleada de mensajes en las redes sociales. La intérprete murió de cáncer tras pasar un mes ingresada en el madrileño Hospital 12 de Octubre y después de haber mantenido en secreto su enfermedad. La protagonista de 'Yo soy la Juani' se ganó el corazón de toda la comunidad española de actores, que han mostrado su dolor e incredulidad por una pérdida tan repentina. Entre ellos, Dani Martín, co-protagonista de la película de Bigas Luna, quien le ha escrito una desgarradora carta en la que le ha deseado que "vuele libre", como era ella.

Su mejor amiga, la actriz Silma López, también le ha escrito una emotiva despedida, en la que se aprecia el dolor, el shock y la rabia por haberla perdido. "No sé ni cómo empezar a escribir esto. Yo sé que soy alguien relativamente nuevo Vero pero dio la casualidad, tuve el regalo, de jugar a ser tu mejor amiga. Y tú la mía. Y eso luego se quedó. Tú te quedaste. Cuando pienso en ti, una imagen preciosa sucede a la otra. Yo contándote que estaba embarazada, las dos dormidas en el futón de 90, tú con tus cascos con cable, los ataques de risa, incontrolables, una risa más contagiosa que la palabra contagiosa", ha escrito Silma.

"No puedo soportar que te mueras"

La actriz también ha reflexionado sobre lo que queda de las personas cuando mueren. "Pienso en lo que dejamos cuando nos vamos. Te has quedado impresa en mí. Así eres tú para mí. Alguien que llega y se te imprime para siempre. Alguien de quien no te olvidas. Y también en la congoja puedo ver que todos mis recuerdos a tu lado rebosan amor. Me enfado. Por qué se tiene que ir alguien tan inspirador. Tan genuino. Miro nuestros mensajes. Escucho tus notas. Miro nuestras fotos. Me pongo egoísta. Yo quiero que estés que estés que estés. Hay tanta gente que debería morir y no lo hace que no puedo soportar que lo hagas tú", concluía la mejor amiga de la fallecida.

Igualmente, Silma ha destacado en su escrito la cantidad de mensajes que ha provocado la muerte de Echegui. "Una oleada de llamadas y mensajes. Y una necesidad imperiosa de decirle a la gente que quieres, que la quieres. Eso también me lo quedo. Esta onda expansiva de amor también eres tú", ha añadido, a tenor de la gran cantidad de condolencias que se han publicado en la red desde que se conoció la trágica noticia.

Todos los que la querían se están pasando desde ayer al Tanatorio de La Paz, donde se encuentra la capilla ardiente de Verónica. Desde Paco León a Daniel Guzmán quien, sorprendentemente, le confesó a la prensa que él si conocía la enfermedad de la actriz, pero ella le había pedido expresamente que no la hiciera pública.