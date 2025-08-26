La actriz de 'Yo soy la Juani' perdió la vida el pasado domingo 24 de agosto a los 42 años a causa de un cáncer

Álex García, el gran amor de Verónica Echegui: la vida personal de la actriz, fallecida a los 42 años

La industria del cine español se encuentra conmocionada tras la muerte de Verónica Echegui, fallecida a los 42 años en Madrid el pasado domingo 24 de agosto a causa de un cáncer. La noticia ha sacudido a compañeros de profesión, cineastas y al público que la vio crecer desde 'Yo soy la Juani'.

Desde que se anunció su deceso este pasado lunes, colegas y rostros de la cultura han acudido al Tanatorio de La Paz para despedirla, mientras las redes se han llenado de mensajes de duelo de intérpretes y autoridades.

En las horas posteriores a su fallecimiento se ha ido perfilando el relato sobre cómo vivió sus últimos meses de vida: convivía con un cáncer que decidió mantener en la esfera íntima mientras continuaba inmersa en su trabajo.

Su enfermedad y su trabajo

La discreción sobre su enfermedad fue absoluta. Solo su entorno más cercano conocía el diagnóstico. No hubo comunicaciones ni confesiones públicas. Ni siquiera utilizó sus redes para hablar de la enfermedad. Optó por resguardarse y seguir trabajando tanto como pudo.

Echegui continuó trabajando hasta el final. Fue a principios de junio la última vez que se dejó ver ante algunos medios, participando en la promoción del último proyecto que ha visto la luz, la serie 'A muerte', una comedia romántica con tintes de humor sobre el amor, la enfermedad y la pérdida y que se estrenó el pasado mes de febrero.

En aquellas entrevistas se mostró profesional y no dio signos de enfermedad, disimulando el deterioro físico que atravesaba y sin dar señales de la dolencia que terminaría costándole la vida. "Más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento", declaró entonces a 'Fotogramas', unas palabras que ahora adquieren un nuevo significado.

La actriz permaneció ingresada en el Hospital 12 de Octubre desde finales de julio. El hermetismo fue absoluto: ni comunicados oficiales ni filtraciones médicas. Así lo quiso y así se lo pidió a su entorno íntimo. Querían que la recordaran por su trabajo, no por su enfermedad. Su círculo respetó esa voluntad. Es por ello que el fallecimiento tomó por sorpresa a colegas y al público, que aún la habían visto activa semanas antes en actos de promoción.

Una de las personas conocedora del estado de salud de la directora del cortometraje 'Tótem loba' era Daniel Guzmán. Así lo ha revelado el actor sin poder retener las lágrimas en el tanatorio. "En la última etapa estuvimos ahí para hacer un proyecto juntos y, bueno, yo lo mantuve con sensibilidad, en secreto. Ella me pidió que yo fuera muy discreto y es complicado, porque era una persona muy especial, muy auténtica", ha señalado.

Y es que son varios los trabajos que todavía quedan por ver de Echegui: entre otros 'Ciudad de sombras' de Netflix y 'Hortelana', el primer largometraje de Sara Sálamo. A ellos les dedicó sus últimos meses de vida, sumado a reuniones de trabajo, compromisos promocionales y la decisión de no cancelar rodajes ni entrevistas.

Ella jamás perdió la esperanza, ni la positividad, y jamás renunció a su trabajo, han confirmado fuentes cercanas a Echegui a 'Vanitatis'.

Su familia, compañeros de profesión, amigos y expareja, Álex García, con quien mantuvo una relación de más de una década, han velado su cuerpo. El propio Álex habría tomado la determinación de que su adiós a Verónica sea en la más estricta intimidad, evitando ser captado por las cámaras a su entrada o salida de la capilla ardiente, siguiendo la línea de su discreción.

Muchos otros actores han acudido a las redes para rendirle homenaje, y el mensaje coincide: la actriz se ha marchado antes de tiempo. El último adiós a Verónica tiene lugar este martes a las 11:00 horas en una íntima ceremonia, despidiéndola como ella quiso: con discreción y arropada solo por los suyos.