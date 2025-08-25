Adiós a Verónica Echegui, la icónica 'Juani' que logró cumplir su sueño antes de morir

Celia Molina 25 AGO 2025 - 13:10h.

La actriz ha fallecido a los 42 años de edad, tras pasar varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid

Última hora de la muerte de Verónica Echegui

Verónica Fernández de Echegaray, conocida mundialmente como Verónica Echegui, ha fallecido a los 42 años tras pasar varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La causa de la muerte habría sido una enfermedad, aún sin determinar, que le ha costado la vida a una de las actrices más populares de nuestro país. Echegui alcanzó su máxima popularidad tras ser descubierta por Bigas Lunas, el director que lanzó a la fama a grandes intérpretes como Penélope Cruz o Javier Bardem y que, a principios de los años 2000, buscaba a una chica de barrio para su próxima película.

Muchas jóvenes se presentaron al casting para interpretar a 'La Juani', pero solo ella lo hizo llevando un chándal amarillo chillón de Bershka. Desde entonces, Verónica se convirtió en la 'choni' nacional por excelencia, papel que ejecutó junto a Dani Martín y por el que siempre será recordada. Sin embargo, su trayectoria comenzó mucho antes de aquel 2006, pues, desde niña, siempre supo que quería ser actriz.

Cuando acabó el instituto, Echegui ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, sin saber que, años después, sería nominada a un Premio Goya de la mano de Bigas Luna. En aquel momento, no lo ganó, pero sí lo hizo como directora del corto feminista 'Totem loba' en el 2022, por el que obtuvo un Goya a Mejor Cortometraje de Ficción.

Goya al mejor Cortometraje de Ficción

La actriz cumplió así su sueño de ponerse detrás de la cámara, defendiendo además la necesidad de que las mujeres se signifiquen frente a la masa. La historia se basa en la realidad de un pueblo en el que los hombres cazan a las mujeres, contada desde una perspectiva feminista. Éste fue, sin duda, su proyecto más ambicioso, como autora y directora de ficción.

Su último trabajo fue la comedia A muerte, bajo el mando de Dani de la Orden, que se estrenó el pasado mes de febrero de 2025. Como actriz secundaria, su papel en 'Explota Explota' le otorgó otra nominación al Goya y le consiguió el premio Feroz a Mejor Actriz de Reparto. También fue galardonada con el Gaudí a la Mejor Actriz Secundaria por 'La ofrenda'.

Su muerte ha sido confirmada por la Unión de Actores y Actrices, que ha dado la noticia en sus redes sociales: "Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Descansa en paz", han dicho de forma oficial. La entrada sigue generando miles de interacciones de usuarios que todavía no dan crédito a tan triste noticia. Entre ellos, el pésame del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impactado por la noticia de la muerte de una actriz que "se ha marchado demasiado joven".

La comunidad de actores también se ha volcado en expresar su tristeza por tan repentina pérdida. Actrices como María Castro o Natalia de Molina han publicado la noticia en las redes sociales, manifestando que "no puede ser" que haya fallecido. La Academia del Cine también ha informado del deceso a través de sus redes.