Reacciones a la muerte de Manuel de la Calva: "Cantad con él en esta despedida"

La capilla ardiente de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico que ha muerto este martes a los 88 años de edad, se instala hoy en la sede de la SGAE en Madrid, a partir de las 11 horas. Su muerte, ha causado la consternación del mundo de la música, que este miércoles se despide del cantante y compositor español, como informa en el vídeo Ana Verdejo.

Precisamente, en un comunicado, la SGAE ha recordado al artista como "autor eterno" y miembro de la Junta Directiva de la entidad. "El peso del repertorio de nuestro querido Manuel, muy frecuentemente junto a @ramonarcusa (Ramón Arcusa), es capital para entender la música en español durante varias décadas. No hay palabras para agradecerle su obra, que sin duda seguirán recordando las próximas generaciones", ha manifestado la SGAE en un post publicado en su cuenta de X, donde precisa que la capilla ardiente se extenderá hasta las 20:00 horas.

Manuel de la Calva y el Dúo Dinámico, "emblema de la música" española

Manuel De la Calva era socio de SGAE desde 1960 y registró 766 obras, muchas de ellas para el Dúo Dinámico, "emblema de la música moderna en español", pero también para otros artistas de impacto internacional. En 2024, junto con Arcusa, recibieron la Medalla de Honor #SGAE al Dúo Dinámico (foto).

"Sus canciones han acompañado los cambios que se han vivido en España y evidencian la transcendencia que tiene el creador para una sociedad", ha asegurado, por su parte, el presidente de SGAE, Antonio Onetti, quién ha enviado su "cariño a la familia y seres queridos de Manuel de la Calva". "Un abrazo fuerte a nuestro socio Ramón Arcusa, su compañero y hermano", ha señalado, antes de añadir: "Se ha ido Manuel de la Calva, autor y hombre de música, pero su obra se queda para siempre. Gracias, maestro", concluye la SGAE.

Amigos, familiares y compañeros se despiden de Manuel de la Calva

Amigos, familiares, compañeros de profesión y personalidades del mundo de la política han lamentado el fallecimiento del integrante del Dúo Dinámico y se despiden hoy en la camilla ardiente. Tras conocer esta noticia, todos han coincidido en señalar que "su legado es eterno".

"Tengo la suerte de decir que canté con el Dúo Dinámico, Manolo y Ramón fueron siempre unos profesionales y, sobre todo, unas personas encantadoras. Me quedo con el recuerdo de aquellos momentos. Tu música y tu espíritu vivirán para siempre, tu legado es eterno. Manolo. Descansa en paz", ha afirmado en 'X' el cantante Carlos Baute.

Por su parte, el grupo Amaral ha rememorado en esta red social el encuentro que tuvieron con el Dúo Dinámico en un post acompañado de una foto de la vocalista, Eva Amaral, con ambos intérpretes: "Aquel día hablamos de música, de Jimmy Page y de mil historias maravillosas después de toda una vida en los escenarios. Con esta foto junto al Dúo Dinámico en el festival Sonorama queremos recordar a Manuel de la Calva y mandar un gran abrazo a sus familiares y amigos. DEP".

La Academia de Cine también ha tenido palabras de recuerdo para el cantante, relatando su trayectoria cinematográfica: "Fallece Manuel de la Calva, mitad del Dúo Dinámico y actor en las películas 'Búsqueme a esa chica', 'Una chica para dos', 'Botón de ancla' y 'País S.A.'".

También el mundo de la política ha tenido palabras de recuerdo para el cantante: "Mi pésame a los familiares y amigos del músico barcelonés Manuel de la Calva, alma del Dúo Dinámico. La memoria vital de muchas generaciones es inseparable del las canciones del Dúo Dinámico, pioneros de la música pop en nuestro país y con una amplísima trayectoria profesional reconocida por todas partes. Descanse en paz", ha indicado en 'X' el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado a las condolencias por el fallecimiento de Manuel de la Calva: "Nuestro más sentido pésame a Ramón Arcusa, a su familia y amigos. Descanse en paz. Gracias por tanto", mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado la "carrera gloriosa" del Dúo Dinámico.