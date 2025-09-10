El artista británico reivindicó la obra en Instagram, donde publicó una imagen con el pie de foto "Royal Courts Of Justice. London"

Activistas interpretan el mural como una crítica a la prohibición del gobierno contra el grupo Palestine Action

Londres amaneció con una nueva sorpresa firmada por Banksy: un mural en plena fachada del Tribunal de Justicia, que ya ha sido cubierto y puesto bajo vigilancia policial. La obra se viralizó en cuestión de horas en redes sociales, confirmada poco después por el propio artista.

En la pintura, situada en una pared del histórico Queen's Building, se observa a un juez blandiendo su mazo contra un manifestante que sostiene una pancarta manchada de sangre. Banksy la reconoció como suya en Instagram con la frase "Royal Courts Of Justice. London".

El edificio protegido obliga a retirar el mural

Poco después, la pintura fue tapada con plásticos negros y cercada con barreras metálicas, bajo la custodia de dos oficiales y una cámara de seguridad. Dado que el edificio gótico victoriano cuenta con 143 años de historia, el mural será retirado. Según fuentes judiciales, "el Tribunal de Justicia es un edificio protegido y HMCTS (Servicio de Tribunales y Corte de Su Majestad) está obligado a mantener su carácter original".

Aunque la obra no apunta a un caso concreto, colectivos sociales la entendieron como una referencia a la reciente prohibición del grupo Palestine Action. El fin de semana anterior, casi 900 personas fueron detenidas en una protesta en Londres en contra de esa medida.

Defend Our Juries, organizadores de la manifestación, afirmaron que el mural "representa poderosamente la brutalidad desatada" por la decisión gubernamental. "Cuando la ley se utiliza como una herramienta para aplastar las libertades civiles, no extingue la disidencia, la fortalece", añadieron en un comunicado.

Antecedentes judiciales

Los tribunales han intervenido en el caso de Palestine Action. Inicialmente, algunos jueces rechazaron su recurso contra la prohibición, pero más tarde el Tribunal Superior permitió que la apelación avanzara. El gobierno, sin embargo, está desafiando esta decisión.

Banksy, que comenzó pintando muros en Bristol, es hoy uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Sus obras, siempre cargadas de denuncia social, se venden por millones en subastas y han sido blanco de ladrones y vándalos.

En el Festival de Glastonbury de 2024, sorprendió con una balsa inflable con maniquíes de migrantes, una acción que simbolizaba los cruces por el Canal de la Mancha. También ha dejado huella en Europa con piezas como The Migrant Child en Venecia (2019), o los murales en París en 2018 que denunciaban el racismo.

Obras en Palestina y recientes acciones en Londres

En Cisjordania y Gaza, Banksy ha creado icónicas intervenciones como la niña cacheando a un soldado, la paloma con chaleco antibalas o el manifestante que lanza un ramo de flores. Además, diseñó el polémico "Walled Off Hotel" en Belén, que cerró en 2023.

El verano pasado, volvió a captar la atención en Londres con una serie de animales urbanos, desde un gorila en el zoológico hasta pirañas rodeando un puesto policial o un rinoceronte montado en un coche, que aparecieron de forma inesperada durante nueve días seguidos.