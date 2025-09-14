a plaza de San Pedro del Vaticano vivió anoche una cita histórica con el concierto Grace for the World

La colombiana sorprendió al público al ofrecer versiones íntimas de algunos de sus mayores éxitos

La plaza de San Pedro del Vaticano vivió anoche una cita histórica con el concierto Grace for the World, un espectáculo que reunió a grandes voces internacionales bajo un mismo escenario. Entre ellos, destacó la presencia de Karol G, la artista latina del momento, que compartió cartel con figuras como Pharrell Williams, Andrea Bocelli y John Legend en una velada marcada por la música y la fraternidad.

La colombiana sorprendió al público al ofrecer versiones íntimas, alejadas del reguetón, de algunos de sus mayores éxitos, como 'Si antes te hubiera conocido' o 'Provenza'. El evento, organizado por la Iglesia Católica, sirvió para inaugurar el Año Jubilar 2025 y clausurar el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, con la participación también del Coro de la Diócesis de Roma.

"El momento más sublime de mi carrera": la emoción de Karol G

Tras el concierto, la colombiana subía una recopilación de fotos a sus redes sociales junto con un emotivo mensaje de agradecimiento: "El momento más pero más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy!!! Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro y nadie pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos!!!!!!! Gracias Abu que desde el cielo me diste la fuerza. TE AMO!!!", compartía en su cuenta de Instagram.

"Gracias Maestro Andrea Bocelli por tu generosidad y por darme un lugar tan grande en el que tal vez ni yo me veía ! Gracias equipo y amigos, gracias profe por tu trabajo constante y por creer tanto en mí ! Gracias a todos los que estuvieron ahí con sus camisas, banderas y letreros. Nadie como ustedes !!!!!!!! Y gracias Carolina!!!!!! Gracias por ser tan genuina, gracias por tu fuerza , por tus sacrificios y dedicación… por tus ganas infinitas!! Gracias por tu propósito y por tus intenciones… me sigues sorprendiendo cada día, nada pasa desapercibido desde que se haga con el alma y el corazón ! QUE DÍAAAA DIOS !!! Gracias !!!!!!!!", concluía.