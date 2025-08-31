Sergio Ramos ha lanzado su primera canción, 'Cibeles' un tema con el que ha arrasado en la Red y que parece ir dirigido a Florentino Pérez

Sergio Ramos sorprende con su primer sencillo como cantante: 'Cibeles', su nuevo tema con el que prueba suerte en el mundo de la música

Compartir







Y llegó el día. Sergio Ramos avisaba en sus redes sociales que este domingo 31 de agosto lanzaría su nueva y primera canción. De esta forma, el futbolista sevillano se estrenaba en el mundo de la música y probaba suerte en un mundo por el que tenía 'gusanillo' como en varias ocasiones ha demostrado.

A través de una publicación con un adelanto del videoclip, el de Camas sorprendía desvelando a sus seguidores que 'Cibeles' sería su primera canción como 'cantante'. Pues bien, así ha sido. El futbolista ha sacado a las 19:00 horas de este domingo su nuevo tema, una declaración de intenciones con la que se abre en canal y muestra cómo se sintió tras su salida del Real Madrid.

PUEDE INTERESARTE Joaquina, la joven promesa del mundo de la música que cuenta con un Grammy

'Cibeles', la nueva canción de Ramos que se estrena con un simple y poco llamativo videoclip

Con ayuda de los productores Ovy On The Drums (conocido por colaborar con artistas como Nicki Minaj y Karol G) y Yeray Music (compositor de temas para la Mala Rodríguez y JC Reyes), Sergio Ramos ha estrenado esta canción que comienza como una balada y que según pasan los segundos se va transformando en una canción con ritmos urbanos y flamencos.

Con estos estilos en los que parece que el futbolista se siente cómodo, Sergio Ramos parece lanzar varios dardos a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid con el que parece ser que no acabó del todo bien.

Junto a esta melodía simplona y estos tonos bastante fáciles de reproducir, el exfutbolista del Real Madrid también ha estrenado videoclip.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un contenido audiovisual bastante insulso en el que el deportista aparece vestido con unos vaqueros, una camiseta de tirantes blanca con la que muestra su cuerpo repleto de tatuajes y que está acompañado de imágenes de la Fuente de la Cibeles y de momentos protagonizados por Ramos en su etapa como jugador del Real Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sergio Ramos se marca un 'shakirazo' contra Florentino, según las redes

Como no podía ser de otra manera, el lanzamiento de Sergio Ramos ha causado gran sensación en las redes sociales. Tirando de sentido del humor y bromeando sobre esta nueva andadura del futbolista español, los usuarios han creado memes con los que han comentado la faceta musical de Ramos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, muchos de ellos han comparado esta canción con los temas que lanzaba Shakira tras conocerse su ruptura con Gerard Piqué. En esta ocasión, los usuarios han asegurado que Ramos se ha marcado un 'shakirazo' contra Florentino Pérez tras su salida del Real Madrid.

Letra de 'Cibeles', el nuevo tema de Sergio Ramos

Hay cosas que no te di, que todavía me duele

Yo nunca quise irme, tú me pidiste que vuele

¡Oh-woah, oh-oh! Tú me pediste que vuele

¡Uh-oh! Tú me pediste...

Yo mataba por ti, te amé y te defendí

Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele

De gala me vestí, sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar

Te puse corona, tú me pusiste alas

No sabía que eran solo para que me alejaras

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie es imprescindible la vida te enseña

Un partido dura 90', y te dí 90 y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Prefiero morir de pie que vivir arrodillao'

Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañao'

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñ�é, hasta que tocó despertar

O-O-Ovy on the drums

Te olvidaste de mí, me dejaste de la'o

Sin poder decidir, eso es lo que más me duele

Y aunque todo fue así, volvería encantao'

Una vez y hasta mil, tú lo sabe' Cibeles

¡Uh-oh, oh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles

¡Uh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles...