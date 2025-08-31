Sergio Ramos se marca un 'shakirazo' contra Florentino Pérez tras lanzar su nueva canción 'Cibeles': la letra y los memes de la Red
Sergio Ramos ha lanzado su primera canción, 'Cibeles' un tema con el que ha arrasado en la Red y que parece ir dirigido a Florentino Pérez
Sergio Ramos sorprende con su primer sencillo como cantante: 'Cibeles', su nuevo tema con el que prueba suerte en el mundo de la música
Y llegó el día. Sergio Ramos avisaba en sus redes sociales que este domingo 31 de agosto lanzaría su nueva y primera canción. De esta forma, el futbolista sevillano se estrenaba en el mundo de la música y probaba suerte en un mundo por el que tenía 'gusanillo' como en varias ocasiones ha demostrado.
A través de una publicación con un adelanto del videoclip, el de Camas sorprendía desvelando a sus seguidores que 'Cibeles' sería su primera canción como 'cantante'. Pues bien, así ha sido. El futbolista ha sacado a las 19:00 horas de este domingo su nuevo tema, una declaración de intenciones con la que se abre en canal y muestra cómo se sintió tras su salida del Real Madrid.
'Cibeles', la nueva canción de Ramos que se estrena con un simple y poco llamativo videoclip
Con ayuda de los productores Ovy On The Drums (conocido por colaborar con artistas como Nicki Minaj y Karol G) y Yeray Music (compositor de temas para la Mala Rodríguez y JC Reyes), Sergio Ramos ha estrenado esta canción que comienza como una balada y que según pasan los segundos se va transformando en una canción con ritmos urbanos y flamencos.
Con estos estilos en los que parece que el futbolista se siente cómodo, Sergio Ramos parece lanzar varios dardos a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid con el que parece ser que no acabó del todo bien.
Junto a esta melodía simplona y estos tonos bastante fáciles de reproducir, el exfutbolista del Real Madrid también ha estrenado videoclip.
Un contenido audiovisual bastante insulso en el que el deportista aparece vestido con unos vaqueros, una camiseta de tirantes blanca con la que muestra su cuerpo repleto de tatuajes y que está acompañado de imágenes de la Fuente de la Cibeles y de momentos protagonizados por Ramos en su etapa como jugador del Real Madrid.
Sergio Ramos se marca un 'shakirazo' contra Florentino, según las redes
Como no podía ser de otra manera, el lanzamiento de Sergio Ramos ha causado gran sensación en las redes sociales. Tirando de sentido del humor y bromeando sobre esta nueva andadura del futbolista español, los usuarios han creado memes con los que han comentado la faceta musical de Ramos.
Además, muchos de ellos han comparado esta canción con los temas que lanzaba Shakira tras conocerse su ruptura con Gerard Piqué. En esta ocasión, los usuarios han asegurado que Ramos se ha marcado un 'shakirazo' contra Florentino Pérez tras su salida del Real Madrid.
Letra de 'Cibeles', el nuevo tema de Sergio Ramos
Hay cosas que no te di, que todavía me duele
Yo nunca quise irme, tú me pidiste que vuele
¡Oh-woah, oh-oh! Tú me pediste que vuele
¡Uh-oh! Tú me pediste...
Yo mataba por ti, te amé y te defendí
Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele
De gala me vestí, sangre y sudor te di
Te disfruté y te sufrí
Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar
Te puse corona, tú me pusiste alas
No sabía que eran solo para que me alejaras
Y te miro ahora, sigues igual de bella
Que nadie es imprescindible la vida te enseña
Un partido dura 90', y te dí 90 y tres más de la cuenta
Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda
Prefiero morir de pie que vivir arrodillao'
Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañao'
Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñ�é, hasta que tocó despertar
O-O-Ovy on the drums
Te olvidaste de mí, me dejaste de la'o
Sin poder decidir, eso es lo que más me duele
Y aunque todo fue así, volvería encantao'
Una vez y hasta mil, tú lo sabe' Cibeles
¡Uh-oh, oh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles
¡Uh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles...