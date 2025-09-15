La Húngara, Unax Ugalde y otros famosos, en el espectacular cocktail de Mediaset España frente al mar

Silvina Ajmat 15 SEP 2025 - 17:05h.

Así fue el evento que reunió a las figuras y a los responsables de las series que Mediaset presentó en el South International Series Festival

La Húngara llegó a Cádiz para presentar su documental en el South International Series Festival

El día 4 del South International Series Festival de Cádiz amaneció soleado y caluroso, ideal para disfrutar al aire libre, algo que para los acreditados de todas las producciones audiovisuales que se están mostrando en este megaencuentro de la industria no es fácil. La agenda es intensa y surtidísima. Charlas, proyecciones, diálogos y galas en tres sedes distintas hacen que la actividad no pare durante estos días de festival. Por eso se agradeció especialmente el momento de distracción que ofreció Mediaset en uno de los enclaves más bonitos de Cádiz.

El evento tuvo lugar en Calachica, un multiespacio que inauguró hace no mucho tiempo en la Punta de San Felipe, a corta distancia de la Plaza de España, y que se erige como un verdadero balcón con vistas al mar y a los atardeceres.

Hasta allí se acercaron los equipos de todas las producciones que se mostraban hoy en el festival y algunos invitados especiales. Los repartos de 'Romi', la nueva serie que prepara Mediaset sobre una investigadora privada y que protagoniza María Cerezuela, parte del equipo de 'Ella, maldita alma', Sonia Priego, más conocida como La Húngara, que llegó para presentar el documental exclusivo de Mediaset Infinity esta tarde, entre otros rostros conocidos de la industria audiovisual, disfrutaron de una comida con vistas al mar, bajo el sol y con un catering de primera, que puso en valor la gastronomía gaditana. Bandejas de gildas de atún, tacos de pez espada, tostas de anchoas ahumadas y otras delicias se combinaron con las copas de espumante para un merecido brindis donde muchos aprovecharon también para hablar de sus proyectos.

Además, esta tarde se presenta oficialmente 'Romi' en el Teatro Gran Falla, una de las citas más esperadas del certamen. Entre los rostros que pasaron por el evento estuvieron Elena Irureta, Unax Ugalde y Edurne Azkárate, que compartieron la expectación por lo que será uno de los grandes estrenos de la temporada.

El South International Series Festival se consagra así como un encuentro imperdible para los creadores audiovisuales, y Mediaset fue parte destacada del evento. "Nos gusta que se muestre Cádiz de esta manera", dijeron dos gaditanos invitados al cocktail, orgullosos de que su tierra también funcione como inspiración para la llegada de nuevas y atractivas producciones de ficción y no ficción.

La Húngara, sobre el estreno de su documental en el South International Series Festival: "Todo artista sueña con que se cuente su historia"

El documental sobre Sonia Priego, La Húngara, agotó entradas en pocas horas y arrastró a fans de toda España hasta el South International Series Festival de Cádiz. La cantante sevillana, definida incluso por C. Tangana como superior a Madonna, emociona con una docuserie que muestra su lado más íntimo y humano. Hoy se presenta en el Teatro del Títere La Tía Norica, tras una intensa jornada promocional por la ciudad. Los detalles de esta producción serán desvelados esta tarde en el coloquio posterior a la proyección, del cual participarán Ana Bueno, directora de Contenido Digital de Mediaset España, Jorge Alonso, guionista y director, y Víctor Corrales, productor del documental. Charlamos con Sonia Priego, su hermano y mánager Javi, y Ana Bueno (Mediaset) sobre este retrato íntimo de la artista. Dale Play.