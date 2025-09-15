Silvina Ajmat 15 SEP 2025 - 14:06h.

Hablamos con la cantante sevillana que es la gran protagonista del día en Cádiz

'La Húngara. Toma que toma', el nuevo documental de Mediaset Infinity, se estrena hoy en el South Festival

"Entradas agotadas". La proyección de 'La Húngara: toma que toma' en el South International Series Festival de Cádiz salió a la venta hace algunas semanas, y pocas horas después ya no quedaba ni una sola posibilidad de compra. ¿Tan aguerridos son sus fans? Lo suficiente para viajar desde Madrid, Barcelona o donde estén para venir hasta el extremo sur del país a ver el preestreno de un documental sobre su vida, pero sobre todo, para verla a ella de cerca. Apoyar a su ídola no es solo ver en exclusiva y antes que nadie la docuserie que cuenta su vida. Es acompañarla al photocall, a la alfombra roja y adonde mande. Este es solo uno de los ejemplos gráficos para retratar el fenómeno que desata Sonia Priego, La Húngara, la cantante sevillana que para algunos ya es "la Lady Gaga andaluza". O como ha dicho C. Tangana: "Madonna a su lado no tiene nada que hacer".

La frase de "El Madrileño" ha servido como teaser del documental que se estrenará el 19 de septiembre en Mediaset Infinity, y resume a la perfección lo que se busca desvelar de Sonia Priego, una mujer con una vida fascinante, que atraviesa el dolor como cualquier persona pero con una diferencia que marca el límite entre una diosa y los mortales: convierte el sentimiento en arte y lleva ese dolor a otro nivel. Escucharla cantar conmueve al más apático y emociona hasta las lágrimas a todos los demás, aunque también invita al baile, a la bulería, al disfrute.

'La Húngara: toma que toma' se presentará esta tarde en el Teatro del Títere La Tía Norica, en el centro de Cádiz, pero antes, Sonia tiene una verdadera maratón de eventos promocionales. Esta mañana estuvo en la playa de La Caleta, un enclave ideal para fotos con el paisaje marítimo gaditano por detrás y tuvo su primer encuentro con la prensa y los fans. "Todo artista sueña con que se cuente su historia. Voy a contar lo bueno y lo no tan bueno. Pero esto es un sueño que todavía no me creo. Vais a ver a La Húngara 100%", ha dicho a esta web La Húngara, emocionada y nerviosa por un reconocimiento que todavía no puede creer. Tal como nos ha contado su hermano y mánager, Javi Priego, Sonia no se atrevía a abrir su corazón ante una cámara de la manera en que lo hizo. "Me ha costado convencerla", nos dijo, pero ahora tanto ella como todo su entorno, que también aparece en la serie, están entusiasmados.

Y cansados: anoche, Sonia, su hermano, su cuñada y su pareja llegaron a las 4 de la madrugada a Cádiz para participar de este evento. Antes tuvieron shows y mucho viaje en carretera. La Húngara no para y se debe a sus fans. "Voy a contar cosas que nadie sabe. Soy la artista que se sube al escenario, pero cuando me bajo soy una persona normal y corriente".

Por qué hacer un documental sobre La Húngara

Ana Bueno, directora de Contenidos Digitales de Mediaset, presente en el festival, nos contó por qué apostaron por este proyecto. "Porque nos encantan las historias de verdad. Ella es muy artista de artistas. Es muy de verdad, muy de la calle, muy de su barrio".

Uno de los momentos clave de esta historia es el regreso de Sonia al barrio de Écija que la vio crecer. Aunque vive en esa ciudad, había evitado acercarse a la calle donde estaba su casa desde la muerte de su padre, porque le daba una pena enorme. Hasta allí la acompañaron las cámaras. "Ella dice en el documental uno se puede ir del barrio, pero el barrio nunca se va de ti. Hemos tenido el privilegio de volver con ella a su barrio por primera vez", contó Ana Bueno que también explicó la relevancia de este momento emotivo para los seguidores de la cantante. "La Húngara tiene su público, pero gracias al documental ese público va a ser mucho más. Vamos a hacer crecer la comunidad de hungareros", concluyó.

Agenda completa en Cádiz

El "tour" de La Húngara por Cádiz sigue toda la tarde: entrevistas, cóctel, otra rueda de prensa y ya por fin el momento más esperado, el de enseñar por primera vez el resultado de muchos días de rodaje en los que los documentalistas acompañaron a Sonia a conciertos, pruebas de vestuario, viajes, se metieron en su casa y la registraron en momentos de charla y emoción con los suyos.

Los detalles de esta producción serán desvelados esta tarde en el coloquio posterior a la proyección, del cual participarán Ana Bueno, directora de Contenido Digital de Mediaset España, Jorge Alonso, guionista y director, y Víctor Corrales, productor del documental.