Muere el actor Robert Redford a los 89 años

La muerte de Robert Redford a los 89 años, cierra para siempre uno de los grandes momentos de Hollywood. La historia del séptimo arte está en deuda con su gran compromiso social y su habilidad para convertir el cine en una gran plataforma reivindicativa a favor de los derechos humanos y la justicia.

Redford destacó siempre por esta intensa y profunda implicación en causas sociales, ambientales y políticas. Muchas de ellas las ha plasmado en documentales y en artículos y llegó a comparecer ante la ONU para pedir una mayor acción contra el cambio climático.

Pionero en defensa de la Naturaleza

Para él, lo fácil habría sido ser el guapo, el galán, el rubio que todos querían como protagonista, pero su papel en la vida fue más allá. Amante de la naturaleza, empezó a luchar contra el cambio climático cuando aún nadie hablaba de él.

Era feliz en esas montañas que ahora han sido testigo de su muerte, en su rancho de Utah, mientras dormía. Nació hace 89 años, demasiado pronto se quedó sin madre, una muerte que le marcó tanto como la de dos de sus hijos. Tuvo cinco mujeres, solo se casó con dos y con el cine.

Su compromiso con el séptimo arte le llevó a crear su productora independiente y una escuela para jóvenes cineastas en la que despuntó Tarantino. De ahí nació después 'Sundance,' el festival de cine independiente más importante del mundo.

En política siempre dejó claras sus ideas, progresista, declarado y activista, defensor de la libertad de expresión y los derechos civiles. Por ello recibió todo un honor de manos de Barack Obama. La medalla presidencial de la libertad nos ha dejado una estrella.