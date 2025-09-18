La modelo de ascendencia libanesa respondió con evasivas cuando le preguntaron por su relación con ambos finalistas del US Open

Brooks Nader estaría saliendo son Jannik Sinner antes de su romance con Carlos Alcaraz durante el US Open

El US Open 2025 ha dejado anécdotas que se salen de lo deportivo. Más allá de la victoria de Carlos Alcaraz frente al italiano Jannik Sinner, lo que ha trascendido ha sido las supuestas relaciones de la modelo Brooks Nader con ambos tenistas.

Según ‘Page Six', Nader habría estado saliendo al mismo tiempo con ambos finalistas. Cuando se le preguntó por esa información en ‘Page Six Radio’, la modelo se mostró evasiva.

“Yo solo diría que una dama nunca besa y luego lo cuenta, especialmente dos veces”, respondió Nader en el programa ‘Whatch What Happens Live with Andy Cohen’, confirmando aparentemente las aventuras.

Fue su hermana quien confirmó el romance con Alcaraz

Después añadió: “Eso no está bien", antes de que su hermana Grace Ann Nader, que se encontraba entre el público, interviniera. “Especialmente no con su otro novio”.

Fue la hermana menor de Brooks quien recientemente reveló que la estrella de ‘Love Thy Nader’ estaba saliendo con Alcaraz. Grace Ann, de 25 años, aseguró en una evento durante la Semana de la Moda de Nueva York que “los rumores son ciertos”. Si bien no especificó qué tipo de relación mantienen a día de hoy. "Salir con alguien es un término muy vago, pero sé que es el hombre del momento”, señaló.

Esta confesión se produjo después de que Brooks y sus hermanas confirmaran que la primera había estado saliendo con una estrella del tenis cuyo nombre rimaba con “ganador”, insinuando que se trataba de Sinner. Además, Brooks asistió a partidos de Alcaraz sentada en primera fila.

Quién es Brooks Nader

Brooks Nader es una modelo de ascendencia libanesa, de 28 años, que reúne en sus redes sociales una amplia comunidad de más de un millón de seguidores. La joven se casó en diciembre de 2019, cuando tenía 22 años, con el publicista William Haire, once años mayor que ella. Finalmente, se divorciaron en mayo de 2024. En junio de 2024 acaparó titulares al aparecer junto al príncipe Constantino de Grecia en la boda de Olivia Culpo, Miss Universo 2012.

Su última pareja oficial conocida fue el bailarín y coreógrafo ruso Gleb Savchenko, a quien conoció en septiembre de 2024 durante el programa de televisión Bailando con las estrellas y con quien rompió el pasado mes de abril.