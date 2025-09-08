Muere Rick Davies, fundador y cantante de Supertramp, a los 81 años

La banda ha informado de la muerte de su cantante y fundador a los 81 años este fin de semana

Rick Davies fue voz y pianista de las canciones más icónicas de Supertramp, haciendo historia en el rock

Rick Davies, fundador y cantante de la banda Supertramp, murió el pasado sábado, a los 81 años de edad, según ha anunciado el grupo. El artista padecía un mieloma múltiple, un cáncer de médula ósea, desde hacía 10 años y que le obligó a dejar las giras de la banda.

Nacido en Swindon, Inglaterra, en 1944, la pasión de Rick por la música comenzó en su infancia escuchando "Drummin' Man" de Gene Krupa, y se convirtió en una pasión que le duraría toda la vida: el jazz, el blues y el rock and roll.

Como coautor, junto con su compañero Roger Hodgson, fue la voz y el pianista de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una huella imborrable en la historia del rock. Su voz conmovedora y su inconfundible toque del Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido de la banda.

Más allá del escenario, Rick era conocido por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas. Tras enfrentar graves problemas de salud que le impidieron continuar sus giras como Supertramp, disfrutó actuando con sus amigos de su ciudad natal como Ricky and the Rockets.

El legado de Rick Davies

La música y el legado de Rick continúan inspirando a muchos y dan testimonio del hecho de que las grandes canciones nunca mueren, siguen vivas, asegura la banda en su web.

Entre los temas más recordados de Rick Davies están canciones emblemáticas de Supertramp como "Goodbye Stranger", "Cannonball", "Obertura de los locos" o "Dreamer".

Con la marcha de Hodgson en 1983, Davies lideró la banda y publicó varios discos de estudio como Brother Where You Bound (1985), Free as a Bird (1987), Some Things Never Change (1997) y Slow Motion (2002).

“Tuvimos el privilegio de conocerlo y tocar con él durante más de 50 años. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a Sue Davies”, ha dicho la banda en un comunicado.