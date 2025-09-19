Alejandro Sanz y Rels B han lanzado 'No me tires flores', la nueva colaboración entre estas dos generaciones de artistas

Con esta colaboración y al contar con Rels B como estrella invitada, Alejandro Sanz intenta acercarse al público más joven y urbano

El cantante Rels B ha culminado su gira por Latinoamérica con una sorpresa especial: una colaboración con Alejandro Sanz. El mallorquín ha puesto el broche final a estos 17 conciertos con un sueño y es que Alejandro Sanz le ha invitado a cantar junto a él en México el tema 'No me tires flores', una colaboración que une el talento de dos generaciones.

El tema ha sido presentado totalmente por sorpresa durante el concierto de Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Durante este concierto, Rels B apareció en el escenario como artista invitado de Alejandro Sanz y, ambos, interpretaron su nueva canción. La canción romántica que evita los gestos grandilocuentes también cuenta ya con un videoclip que fue grabado en el mismo concierto de Alejandro Sanz.

Con esta colaboración y al contar con Rels B como estrella invitada, Alejandro Sanz intenta acercarse al público más joven y urbano. Una forma de innovar y no quedarse atrás en el mundo de la música que constantemente está evolucionando y cambiando.

El final de gira de Rels B

En esta gira con la que ha recorrido España y varios países como México, Colombia o Costa Rica, Rels B tiene aún fechas pendientes en ciudades como Alcalá de Henares, Sevilla y Zaragoza donde finalizará su gira de conciertos.

El mallorquín termina su gira en el mejor momento de su carrera, tras el lanzamiento de su último álbum 'a new star (1 9 9 3)', con el que ha superado sus propios récords de escucha y consolidado su proyección internacional.

Después de una gira que lo ha llevado por los escenarios más emblemáticos de Latinoamérica y España, Rels B termina su gira en Zaragoza con un show en el que no faltarán algunos de sus mayores éxitos, como 'Lo que hay x aquí', 'Cómo dormiste?' o 'La vida sin ti'.

Además, en 2024, el mallorquín se coronó como el artista español más escuchado en el mundo, según datos de Spotify.