Arranca el Festival de Cine de San Sebastián: 9 días de cine, 250 películas y mucho glamour

Redacción Euskadi 19 SEP 2025 - 13:51h.

Este viernes se celebra la gala inaugural, a cargo de tres actrices: Silvia Abril, Itziar Ituño y Toni Acosta

El Festival de Cine de San Sebastián se suma a la condena del genocidio y exige "un alto el fuego inmediato" en Gaza

San SebastiánDonostia es, desde este viernes 20 y hasta el próximo sábado 27, la capital mundial del cine. Arranca la 73.ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, nueve días de cine con 254 películas y la llegada a la ciudad vasca de estrellas como Angelina Jolie, que este próximo domingo 21 participará en la presentación de "Couture" de Alice Wincour; o Jennifer Lawrence, que este año recibe uno de los premios Donostia y que presentará la película 'Die My Love', el próximo 26 de septiembre.

La primera película en inaugurar la septuagésima tercera edición del festival donostiarra es '27 noches', dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, y que cuenta la historia de una millonaria octogenaria ingresada a la fuerza por sus dos hijas en un psiquiátrico.

Una edición con amplio protagonismo femenino. Desde el cartel oficial protagonizado por la actriz Marisa Paredes, fallecida el pasado diciembre, hasta las receptoras de los dos premios Donostia: la actriz estadounidense Jennifer Lawrence y la productora Esther García.

La gala de inauguración es este viernes 20 a las 20.30 horas y correrá a cargo de las actrices Silvia Abril, Itziar Ituño y Toni Acosta.

Más cine vasco que nunca

El Zinemaldia proyecta 254 producciones: 179 largometrajes, 7 mediometrajes, 63 cortometrajes y 5 series. Además, en esta edición habrá más cine vasco que nunca, con un total de 38 títulos ‘made in’ Euskadi, así en la Sección Oficial habrá seis producciones vascas, tres de ellas en euskera: ‘Karmele’ de Asier Altuna, ‘Zeru ahoak’ de Koldo Almandoz y ‘Maspalomas’ de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi.

Juan Antonio Bayona preside el jurado que otorgará en la gala final la Concha de Oro; las Conchas de Plata a mejor dirección, mejor interpretación protagonista y mejor interpretación de reparto; y los premios a mejor guion y mejor fotografía.

Sobre la alfombra roja del festival donostiarra, el glamour estará asegurado con la presencia de grandes estrellas como, las anteriormente mencionadas, Jennifer Lawrence y Angelina Jolie, además de Juliette Binoche, Matt Dillon o Colin Farrell.