Celia Molina 04 SEP 2025 - 13:39h.

El actor, junto a Brad Pitt o Alfonso Cuarón, es uno de los productores de 'La voz de Hind', basada en el asesinato de una niña en Gaza

Una vez más, el cine ha vuelto a demostrar que puede ser un gran altavoz de denuncia. 'La voz de Hind', película dirigida por la tunecina Kaouther Ben Hani, se ha presentado en el Festival de Venecia como un puñetazo en la mesa, como un elefante blanco dentro de la Mostra, para visibilizar - a lo grande - el extremo sufrimiento por el que están pasando los habitantes de Palestina. Con Gaza como epicentro del terror, el film narra, con absoluta delicadeza, el asesinato de una niña de 6 años que tuvo lugar el 29 de enero de 2024.

Hind Rajab, como se llamaba la niña, fue asesinada junto a sus dos tíos y sus cuatro primos por el ejército israelí en el barrio gazatí de Tel al-Hawa. También fue masacrada la ambulancia (con dos sanitarios dentro) que acudía en su socorro. El coche en el que viajaba la familia Rajab recibió 355 impactos de bala y toda la película se narra desde el centro de la Media Luna Roja, desde donde se escucha la petición de auxilio de la niña. Allí, la niña llamó a emergencias, diciendo: "Tengo mucho miedo, vengan a salvarme. Vengan", pero su cuerpo sin vida fue hallado después de doce días.

La película recibió una ovación de 23 minutos

Su testimonio es, en este momento, un ejemplo más de la barbarie que sufre el pueblo palestino, cuyos habitantes, declarados ya oficialmente en hambruna, son asesinados hasta cuando van a recoger los paquetes de ayuda humanitaria que les llegan desde el extranjero. El eterno conflicto entre Israel y Palestina, agravado desde la acción terrorista que Hamás llevo acabo en octubre de 2023, ha llegado a niveles intolerables y, por ello, el mundo entero está reaccionando. 'La voz de Hind' ha contado por ello con el apoyo de productores ejecutivos como Brad Pitt, Alfonso Cuarón, Rooney Mara y Joaquin Phoenix, que ya han presentado la película en el festival.

Precisamente, la actriz Rooney Mara y Phoenix acudieron a Venecia para representar la película y el famoso protagonista de 'Her' rompió a llorar cuando el proyecto sobre la muerte de la pequeña Hind recibió una larguísima ovación (de 23 minutos) dentro de la sala. El elenco de actores y productores se dieron un larguísimo abrazo tras la proyección de la cinta, que causó también el llanto del público presente. La crítica aclara que, por muy dramática (y real) que sea la historia, Kaouther Ben Hani la ha tratado con el máximo respeto, alejada de toda morbosidad. Su denuncia sólo busca remover la conciencia colectiva, cosa que ya ha ocurrido con este primer pase en exclusiva.