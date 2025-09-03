El actor conocido como 'La Roca' ha roto a llorar de la emoción tras recibir una ovación en el Festival de Cine de Venecia

El actor Dwayne Johnson ha protagonizado un emotivo momento durante el Festival de Cine de Venecia, donde se proyectó la película que protagoniza, ‘The Smashing Machine’, dando vida al exluchador de MMA Mark Kerr junto a la actriz Emily Blunt, quien hace de la novia del boxeador.

El actor, conocido como ‘La Roca’, se emocionó tras recibir la ovación más larga por parte de todos los asistentes. Unos aplausos que duraron nada más y nada menos que 15 minutos para reconocer el gran trabajo del director, Ben Safdie, y de los dos actores, junto todo su equipo de rodaje.

Los actores se emocionaron junto al director, minutos antes de ponerse en pie y unirse a todos estos aplausos. Además, se fundieron en un tierno abrazo que reflejaba la gran complicidad entre actores y director y el gran esfuerzo que han dedicado todos en este proyecto.

Este papel que protagoniza Johnson no es algo habitual que suela hacer, ya que se sale de las películas de acción a las que estamos acostumbrados a verle. Es una película que también encaja con su faceta de luchador, pero que ha dejado ver el lado más emotivo del actor, tanto dentro como fuera de la película.

Su mensaje de emoción en Instagram

Después de esta larga ovación y de las lágrimas del actor que ya se han vuelto virales en redes sociales, se habla de que podría ser uno de los premiados este invierno con el Oscar. Aunque, el gran aplauso no significa que ya sea definitivamente el ganador, ya que en otras ediciones se ha visto que, alguna película ovacionada durante más de 10 minutos luego no ha sido la premiada.

Ya en su cuenta de Instagram, el actor publicaba un vídeo donde hablaba de lo emocionado que estaba con el Festival de Cine de Venecia. “Actúa como si hubieses estado allí. Tratando de mantener la calma y absorber cada segundo de cada momento”, decía acompañado de unas imágenes donde ya se le veía muy emocionado y sonriente enseñando Venecia mientras paseaba por sus calles en un barco.