Muere el periodista andaluz Manuel Piedrahíta a los 91 años

El periodista cordobés Manuel Piedrahíta fue corresponsal televisivo en Bonn, la capital de la República Federal Alemana

Piedrahíta entrevistó a numerosos políticos internacionales e impartió clases en la Universidad Complutense y en el CEU

El periodista Manuel Piedrahíta Toro, natural del municipio cordobés de Baena, ha fallecido en Madrid a los 91 años. Graduado en Periodismo en 1955, dos años más tarde se licenció también en Derecho, según informa Diario de Córdoba.

Piedrahíta comenzó su vida laboral en el diario Pueblo, que dirigía Emilio Romero. Su primer destino internacional fue Londres, donde trabajó de corresponsal entre 1962 y 1963. Allí entró en contacto con la agencia Reuters y, más tarde, con Europa Press. En 1967 pasó a Nuevo Diario, donde permaneció hasta 1974.

Corresponsal en Alemania

En el año 1974, Manuel Piedrahíta saltó a los micrófonos y trabajó para Radio Nacional de España (RNE) en la que era entonces capital de la República Federal Alemana, Bonn. En 1981 regresó a España y fue nombrado director de los servicios informativos de Radio Nacional.

Sin embargo, poco después, regresó a Bonn como corresponsal de Televisión Española (TVE). En esa casa desempeñó varias actividades, siendo adjunto a la dirección de los servicios informativos. Además de su labor como periodista, impartió clases para que otros muchos aprendieran el oficio en la Complutense y en el CEU.

En su extensa y prolífica carrera, resalta el citado medio, Piedrahíta entrevistó a los cancilleres Willy Brandt y Helmut Schmidt, a Mario Soares, Lech Walesa, George H.W. Bush, y conoció a Harold Wilson y Edward Heath, en el ámbito político; además, entrevistó a Marisol, El Cordobés, Roger Moore, Yehudi Menuhin, Victoria de los Ángeles, y conoció a Alberto de Mónaco y Orson Wells, entre otros.

Manuel Piedrahíta, indica Diario de Córdoba, ha muerto el mismo día que se declaraba la Semana Santa de Baena como Fiesta de Interés Turístico Internacional, habiendo sido él uno de sus mayores embajadores. También fue presidente de la Federación Andaluza de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (Fecoan) así como presidente de la Cofradía Amigos del Olivo de su ciudad natal.