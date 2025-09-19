Miguel Morales, miembro de los Brincos y tío de Carmen y Shaila Dúrcal, ha fallecido a los 75 años tras años de lucha contra una enfermedad

Miguel Morales, hermano de Junior -difunto marido de Rocío Dúrcal-, ha muerto a los 75 años de edad, en Madrid, debido a una enfermedad que llevó con discreción según publica el portal 'Vanitatis'.

Se trata de un duro golpe para la familia Morales, ya que el artista también es tío de Shaila Dúrcal y Carmen Morales, y será recordado por sus trabajos en el mundo musical, ya que participó en Los Brincos y también colaboró en distintos proyectos artísticos.

El cuerpo del artista está en el Tanatorio Norte de Madrid

Tal y como publica el digital, los restos mortales de Miguel Morales se instalaran en el Tanatorio Norte de Madrid a las 18:00 de esta tarde. Hasta allí se desplazarán sus seres queridos para darle su último adiós.

Muy unido a su familia, la última vez que se dejó ver ante las cámaras fue en el año 2021 cuando acudía, junto a su mujer Freda Lorente, a casa de su sobrina Shaila a celebrar el 42 cumpleaños de esta.