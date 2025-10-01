Eladio Carrión llega a España: ciudades, precios y cómo conseguir las entradas

Alberto Rosa 01 OCT 2025 - 16:46h.

El puertorriqueño llega en enero a España con su gira 'DON KBRN World Tour', que recalará en Madrid, Barcelona o Granada

El cantante puertorriqueño Eladio Carrión regresa a España el próximo año con su ‘DON KBRN World Tour’. Una gira que pondrá en directo los éxitos más reconocidos del artista, así como canciones nuevas de su último álbum, ‘DON KBRON’ (Rimas, 2025).

Carrión se ha convertido en una de las voces más influyentes del trap latino y ahora regresa a España con una gira que pretende revolucionar la escena urbana y conquistar a miles de fans. El puertorriqueño ha reservado para nuestro país la segunda quincena de enero, con un total de nueve conciertos confirmados. El primer concierto será en Granada el 15 de enero, en el Palacio de Deportes.

Después pasará por Valencia (16 de enero en el Roig Arena); Zaragoza (17 de enero en el Palacio de Deportes); Bilbao (18 de enero en Miribilla); Málaga (23 de enero en el Palacio de Deportes Martín Carpena); Barcelona (24 de enero en el Palau Sant Jordi); Madrid (28 de enero en el Movistar Arena); A Coruña (29 de enero en el Coliseo); y Tenerife (31 de enero en Palmetum).

Precios y dónde comprar las entradas

La venta de entradas se ha activado oficialmente este miércoles 1 de octubre a partir de las 16:00 horas y se pueden comprar desde la web de la promotora SFX Events. También se puede acceder a las entradas desde las webs oficiales de los recintos, como es el caso del Movistar Arena de Madrid. Los precios de la gira van desde los 38 euros en grada alta hasta los 142 euros en ‘front stage’.

Eladio Carrión nació en 1994 en Kansas City, pero se crió en Puerto Rico. El artista inició su trayectoria como creador de contenido en redes sociales. Sin embargo, su talento y su carisma en el escenario lo llevaron pronto a dedicarse de lleno a la música.

La carrera de Carrión suma ya varios éxitos, con sus discos ‘Sauce Boy’, ‘Monarca’ y ‘3MEN2 KBRN’. La gira del puertorriqueño en España promete un gran espectáculo de música urbana.