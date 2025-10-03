Claudia Barraso 03 OCT 2025 - 19:08h.

El nuevo disco de Taylor Swift, 'Life of a Showman', es una diana con muchos dardos hacia diferentes personas, entre ellas la ex de su prometido

Taylor Swift y su referencia al Real Madrid en su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’: así es la letra de la canción

El nuevo álbum de Taylor Swift ha dado mucho de qué hablar. Algunas de las canciones han resaltado más que otras por las indirectas o menciones que ha hecho la super estrella con este nuevo proyecto. El duodécimo álbum de la carrera ha sido descrito por ella misma como “un autorretrato en el que convergen risas y lágrimas”.

Los brillos, los colores, las lentejuelas y las plumas han sido las protagonistas de estas 12 canciones donde la actriz ha homenajeado a icónicas personalidades como la fallecida Elizabeth Taylor. No ha querido dejar de hacer un guiño a uno de sus mayores éxitos, el doble ‘sold-out’ en el Santiago Bernabéu en 2024. “Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema. Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos. Y ese buen surf, sin hipócritas. Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid", dice en la canción 'Wi$h Li$t'.

‘Life of a Showgirl’, un álbum que es un verdadero reflejo del empoderamiento de la estadounidense, que fue considerada como la mujer más rica y la quinta más poderosa según Forbes en 2023. Pero no ha dejado pasar la oportunidad de dedicarle un hueco al amor, en especial al suyo con su prometido, Travis Kelce, en ‘The Fate of Ophelia’. En la letra deja entender que su futuro marido fue un rayo de sol para la cantante. “Me sacaste de mi tumba y me salvaste mi corazón. No me importa dónde diablos has estado porque ahora eres mío”.

Quién es la exnovia de Travis Kelce

Pero ¿dónde estuvo Travis Kelce antes de aparecen en la vida de Taylor Swift? Estuvo cinco años saliendo con la modelo, periodista e influencer Nicole Kayla. Cuando estalló la noticia de este gran amor entre la estrella del pop y el deportista, no tardó en llegar el mensaje de la influencer aclarando que quería mantenerse al margen de ello. Aunque sí que habló en varias entrevistas de su relación con el futbolista afirmando no sentirse cómoda con “ser la ex de un deportista famoso”. Pues bien, parece que esto no sentó muy bien a la cantante, ya que también ha querido lanzarle un escueto mensaje en la canción ‘Opalite’.

No podías entenderlo por qué te sentías solo. Tú lo vivías de verdad, pero ella estaba centrada en su teléfono y tú solo eras una foto más. ¿Y acaso no intentamos amarnos? Nos damos todo lo que tenemos. Al fin dejaste la mesa, qué idea tan simple, donde te morías de hambre, pero ya no”. Muchos de sus fans han considerado que esta letra se trata de un dardo a la ex de su prometido, ya que, dentro de su exrelación, había muchos rumores de que estaban pasando por un mal momento y después aparecían en varias galas juntos donde eran fotografiados felices y cercanos, según 'Page Six'.

Es la primera ves que Taylor contestaría a las numerosas respuestas que dio la modelo sobre su ruptura con Kelce. Esta no es la única indirecta que los fans que conocen bien la vida de la artista han podido reconocer. También hablan de indirectas a Charli XCX en la canción ‘Everything Romantic’. “Escuché que me llamaste ‘Barbie aburrida’ cuando la coca cola te ponía valiente”, pudiendo hacer alusión a supuesto consumo de drogas de la otra cantante británica.