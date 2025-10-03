Taylor Swift ha sorprendido a sus seguidores con su mención al Real Madrid en su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’

La reacción de la Red a 'The Life of a Showgirl', el nuevo álbum de Taylor Swift

Compartir







El 3 de octubre de 2025 se ha convertido en un auténtico evento mundial en la industria musical y es que Taylor Swift ha lanzado su nuevo disco, titulado 'The life of a Showgirl'. El duodécimo álbum de la carrera e la artista que ella misma define como un "autorretrato" en el que convergen "risas y lágrimas".

Taylor Swift presenta y relata en este duodécimo álbum de estudio cómo es la vida de una artista entre bambalinas. Por eso, la cantante ha optado por una estética mucho más divertida que apuesta por las lentejuelas, los brillos, los corsés y las boas de pluma. Cargado de referencias, el nuevo álbum de Taylor Swift no ha dejado indiferente a nadie: ni a sus seguidores más cercanos, ni a otro público tan diferente al suyo como pueden ser los seguidores del Real Madrid.

PUEDE INTERESARTE Taylor Swift consigue una orden de alejamiento contra su presunto acosador, que se encuentra en paradero desconocido

La sorprendente referencia de Taylor Swift al Real Madrid

Entre las 12 canciones que componen el álbum, destacan títulos como 'The Fate of Ophelia', que hace referencia al personaje de Shakespeare en 'Hamlet' o 'Elizabeth Taylor', dedicada a la icónica actriz de Hollywood, ya fallecida.

Sin embargo, la sorpresa más grande ha llegado cuando los seguidores y los oyentes de Taylor Swift han llegado a la octava canción de esta nueva obra. En 'Wi$h Li$t', la cantante repasa la ambición, los sueños y las aspiraciones de la fama.

PUEDE INTERESARTE El anuncio de Taylor Swift desata la locura entre sus seguidores de todo el mundo: las reacciones al compromiso

Mencionando premios y honores tan conocidos como la Palma de Oro del Festival de Cannes, el Oscar o "un contrato con el Real Madrid", Taylor Swift se corona en este tema.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema. Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos. Y ese buen surf, sin hipócritas. Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid", canta Taylor Swift en esta canción con sonidos tranquilos y melódicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un guiño a Florentino Pérez, al club blanco y al mítico Estadio Santiago Bernabéu donde Taylor Swift consiguió su 'sold-out' durante las dos noches de mayo de 2024 en las que actuó en España con su icónica y multimillonaria gira 'The Eras Tour'.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Taylor Swift y su apuesta por el sonido más pop

Imaginando cómo sería el sonido de este nuevo disco, los seguidores de la estrella elucubraban que sería mucho más divertido, pegadizo y bailable. Así ha sido, ‘The Life of a Showgirl’ da comienzo a una nueva etapa musical de la cantante con la que se aleja del sonido más íntimo en el que se basaba su última discografía con ‘folklore’ (2020), ‘evermore’ (2020) y ‘The Tortured Poets Department’ (2024) al mando.

Convertida en una auténtica artista de cabaret, Taylor ha querido alejarse de su círculo más cercano de productores y vuelto a apostar por Max Martin y Shellback como colaboradores musicales de este álbum. Los productores que ha rescatado Taylor Swift para este nuevo disco reflejan el cambio de etapa que quiere dar la artista.

Alejada de su estética de 'chica buena', Taylor Swift se inclina por las canciones más pop. Max Martin y Shellback ya trabajaron con la artista como productores de muchos de los temas del disco que la consolidó como una estrella del pop, ‘1989’, y de otras canciones de ‘Reputation’ y ‘Red’.

"No puedo expresar lo orgullosa que me siento de compartir esto con vosotros, un álbum que siento tan acertado. Un agradecimiento eterno a mis mentores y amigos Max y Shellback por ayudarme a pintar este autorretrato", ha agradecido Taylor Swift a los coproductores de este nuevo álbum.

Ofelia, Elizabeth Taylor y Sabrina Carpenter, los cimientos de este nuevo álbum

Si hay una inspiración clara en este álbum es la de Ofelia, el personaje de ‘Hamlet’ de William Shakespeare que, tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo. Un trágico final que Swift recrea en la portada, donde aparece sumergida en el agua con un vestido de pedrería, y que además da nombre a la primera canción del disco, ‘The Fate of Ophelia’.

La cantante explicó en ‘New Heights’ -el pódcast de su pareja, Travis Kelce, y su cuñado, Jason- que la portada hace referencia al final de sus noches cuando aún estaba de gira. Ofelia no es la única mujer que ha servido de inspiración para este álbum, pues el título de otro de los temas es ‘Elizabeth Taylor’, una de las actrices de Hollywood más conocidas de los años 50.

Estas dos mujeres convergen en la idea central del disco, que gira en torno a su vida tras el escenario durante su exitoso ‘The Eras Tour’. Además, Taylor Swift ha decidido recurrir a otra mujer para formar la única colaboración de este álbum. Sabrina Carpenter ha sido la apuesta de Swift para crear esta canción que da nombre al proyecto. Un tema mucho más tranquilo, relajado y con toques country que el resto de canciones que componen el álbum.

'The Life of a Showgirl', en los cines

Volviendo a repetir estrategia comercial, Taylor Swift ha escogido a las salas de cine como sus nuevas aliadas para promocionar este nuevo álbum. En octubre de 2023 aterrizó en los cines 'Taylor Swift: The Eras Tour', que se convirtió en el documental de un concierto más taquillero de la historia. Ahora, la artista repite tónica y promociona su regreso a las salas con varios pases en los que se podrá escuchar 'The Life of a Showgirl'.

En pantalla grande, los fans de Taylor Swift podrán ver en exclusiva el videoclip de 'The Fate of Ophelia' junto con los detalles detrás de escenas del rodaje del videoclip. Además, también podrán disfrutar de vídeos nuevos con las letras de las canciones y algunas reflexiones personales nunca vistas de Taylor Swift sobre las canciones de su 12º álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl'.

De esta forma, Taylor Swift recupera la estrategia que llevo a cabo con la película 'The Eras Tour' con la que se convirtió en un auténtico fenómeno en octubre de 2023 y superó los 261 millones de dólares en la taquilla mundial, coronándose como el documental más taquillero de todos los tiempos, tal y como anunció AMC en enero de 2024.

Un récord que antes ostentaba 'This Is It', el filme documental armado con los últimos ensayos del rey del pop mientras preparaba la gira que nunca pudo iniciar, ya que falleció el 25 de junio de 2009, justo antes de que el tour arrancara.