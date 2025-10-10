El Premio Nobel ha declarado que otorga a María Corina Machado esta condecoración debido a su "valiente y comprometida defensora de la paz"

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 por su "papel en defensa de la democracia"

Compartir







María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, ha sido elegida ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según ha anunciado este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

PUEDE INTERESARTE Las nominaciones más polémicas en la historia del Premio Nobel

El Comité Noruego reconocía así a la líder opositora venezolana con el premio Nobel de la Paz. De esta forma, María Corina Machado sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de fuese él la persona reconocida este año con el Nobel. Hay que destacar que el Instituto Noruego había registrado este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones.

Los motivos por el que el Comité Noruego del Nobel escoge a María Corina Machado como ganadora del Nobel de la Paz 2025

El Premio Nobel ha declarado que otorga a María Corina Machado esta condecoración debido a su "valiente y comprometida defensora de la paz".

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, ha declarado en la lectura del fallo que la líder opositora venezolana es "una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

PUEDE INTERESARTE Los siete españoles que ganaron el Premio Nobel

En el anuncio de la elección de María Corina Machado como ganadora del galardón, el presidente del Comité Noruego del Nobel ha recalcado y resaltado el "incansable esfuerzo" de la líder política para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde la organización del Premio Nobel subrayan que María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz. Además, apuntan que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Como líder del movimiento democrático en Venezuela Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destaca en la lectura del fallo el comité del Premio Nobel.

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añaden desde la organización.

Donald Trump y sus polémicas por el Nobel de la Paz

La elección de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz 2025 llega tras las polémicas protagonizadas por Donald Trump en el que pedía y exigía que él mismo debería ser el ganador del galardón. Por su parte, el Comité Noruego, responsable de conceder el premio Nobel de la Paz, ha evitado polemizar por los reiterados llamamientos del presidente de Estados Unidos para recibir el galardón.

Desde la organización se señalaba que, a lo largo de su historia, suelen ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a la que permanecen ajenos.

"Este comité se sienta en una sala llena de retratos de todos los laureados, una sala que está llena de valentía y de integridad. Basamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel", explicaba el presidente del comité, Jorgen Watne Frydne.

Trump, que se ha descrito como un "pacificador" global, ha reivindicado en estos últimos meses su papel en la resolución de conflictos y ha llegado incluso a asegurar que no recibir el Nobel sería un "insulto".