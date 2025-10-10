Esperanza Buitrago 10 OCT 2025 - 11:03h.

Donald Trump se había postulado como merecedor del Nobel de forma insistente desde su vuelta a la Casa Blanca

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, en Informativos Telecinco: "Me siento amenazada todos los días"

Compartir







El Comité Noruego ha anunciado que el premio Nobel de la Paz 2025 ha sido concedido a la opositora venezolana María Corina Machado. Este galardón reconoce la labor de una o varias personas u organizaciones para hacer del mundo un lugar mejor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha quedado sin el prestigioso galardón que tantas veces había reivindicado para si mismo.

María Corina Machado, que no estaba entre las favoritas de las quinielas, sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo.

PUEDE INTERESARTE Los siete españoles que ganaron el Premio Nobel y los nominados que estuvieron cerca de lograrlo

El presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes, en su solemne declaración ha explicado que han concedido el Nobel de la Paz a María Corina Machado por su "papel en defensa de la democracia". Machado "encarna un futuro de esperanza para que se escuche al pueblo", ha señalado.

Frydnes ha destacado de Machado "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

A María Corina Machado le impidieron presentarse a las últimas elecciones presidenciales de Venezuela cuando cuando el Tribunal Supremo la inhabilitó por quince años por su participación en actividades perjudiciales para el Estado, como la promoción de "sanciones internacionales" y el apoyo a medidas de "bloqueo económico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entonces, Machado delegó primero en Corina Yoris, también inhabilitada, y después en Edmundo González, quien finalmente tuvo que huir exiliado a España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

María Corina Machado, ha recalcado el Comité del Nobel, decidió quedarse escondida en Venezuela.

Los candidatos de las quinielas

María Corina Machado no estaba en las quinielas. Al menos no entre los favoritos. La directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO, por sus siglas en inglés), Nina Graeger, plantó cinco opciones que finalmente no han sido: el Comité para la Protección de los Periodistas, las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la OSCE y el Centro Carter; la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad; y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La polémica en torno a los Premios Nobel de la Paz suelen girar en torno personas e instituciones cuando han tenido vinculaciones políticas. En la lista de nominados en el pasado estuvieron Adolf Hitler, Benito Mussolini y Stalin.

Carlos Franganillo entrevista a María Corina Machado

Carlos Franganillo entrevistó a la nobel de la Paz hace un año, cuando Edmundo González, llegó a España.

Entonces, Machado dijo que no creía que la salida de Edmundo González de Venezuela hubiera aliviado al régimen de Nicolás Maduro: "Creo que era su intención al forzarlo y al presionarlo para hacerlo, pero una vez más se equivocan, porque nosotros hoy tenemos al presidente electo de Venezuela seguro, fuera del país, y la lucha de los venezolanos, tanto fuera como dentro, continúa cada día con más fuerza, con más respaldos y más aliados".

Entonces, Machado dijo que era fundamental que los países democráticos, empezando por España, reconocieran a González como presidente electo de Venezuela.

Donald Trump se queda sin el ansiado Nobel de la Paz

Donald Trump llevaba meses, desde su vuelta a la Casa Blanca, postulándose como ganador del Nobel de la Paz. Es más muchos vinculan el acuerdo de paz para Gaza firmado entre Israel y Palestina esta semana con el empeño personal de Trump de ser reconocido por el Comité Noruego de los Nobel.

El presidente de Estados Unidos, que se autoproclama finalizador de "siete guerras", hace semanas en un acto ante militares, declaró que sería un "insulto" que no le tuviesen en cuenta.

El Comité Noruego ha evitado polemizar este viernes por los reiterados llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recibir el galardón y ha señalado que, a lo largo de su historia, suele ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a la que permanecen ajenos.

"Este comité se sienta en una sala llena de retratos de todos los laureados, una sala que está llena de valentía y de integridad. Basamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel", ha dicho el portavoz del Comité.

Otros presidentes de Estados Unidos con Nobel

Hasta ahora cuatro presidentes norteamericanos tienen el Nobel de la Paz. Theodore Roosevelt lo obtuvo en 1906 siendo el 26 presidente del país por su papel como mediador en la guerra ruso-japonesa.

Woodrow Wilson, 28º Presidente de Estados Unidos, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1919 por sus esfuerzos por promover la paz y su visión de un orden mundial posterior, recogidos en los Catorce Puntos de Wilson. Fue además, promotor de la Sociedad de Naciones, predecesora de las actuales Naciones Unidas.

El presidente Jimmy Carter recibió el Nobel de la Paz en 2002. En esta ocasión en Comité reconoció "sus décadas de incansable esfuerzo para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, promover la democracia y los derechos humanos, y promover el desarrollo económico y social”.

El último presidente de Estados Unidos en recibir el Premio Nobel de la Paz fue Barack Obama, en 2009. Se lo dieron nada más llegar a la Casa Blanca “por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”.

María Corina Machado en un acto en Barcelona

Está previsto, según la agencia EFE que María Corina Machado participe el próximo 20 de octubre en la II edición del foro World In Progress (WIP), en Barcelona en una mesa redonda bajo el título 'Venezuela y los horizontes democráticos', junto al expresidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, y moderada por el periodista Pablo Tallón.

En la II edición del WIP, Machado coincidirá con otro Premio Nobel de la Paz, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos,

El Premio Nobel de la Paz se ha otorgado en 105 ocasiones a 142 galardonados entre 1901 y 2024, 111 personas y 31 organizaciones. Dado que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en tres ocasiones (1917, 1944 y 1963), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en dos ocasiones (1954 y 1981), 28 organizaciones han sido galardonadas con el Premio Nobel de la Paz.

El Instituto Noruego había registrado para la edición de 2025 un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones.