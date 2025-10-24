Claudia Barraso 24 OCT 2025 - 20:12h.

La broma de la princesa Leonor en mitad de su discurso que ha hecho reír a sus padres: "Soy hija de una de la 'Generación X' y un 'Boomer"

Premios Princesa de Asturias 2025 | El rey Felipe VI se emociona durante su discurso al hablar de Leonor: "Me corresponde ir cediéndole ya este espacio"

Uno de los momentos más esperados en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias era el discurso de Leonor. Bajo la atenta mirada de todos los presentes y de su familia, la princesa se ha puesto frente al micrófono tras la presentación de su padre, a quien se le escapaba una tierna y orgullosa sonrisa al dar paso al discurso de su hija.

Justo cuando Leonor se levantó, la reina Letizia y Sofía intercambiaron unas breves palabras a la vez que aplaudían su salida. La princesa comenzó el discurso acomodándose el micrófono y dando la bienvenida como otros años. “Majestades, autoridades, patronos, señoras y señores, saludo en especial a los premiados de este año”. Unos galardonados que ya tuvieron la oportunidad de conocer a la familia real horas antes en la recepción que tuvo lugar en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo.

Las cámaras estuvieron muy atentas para captar la reacción tanto de Felipe como de Letizia a las primeras palabras de su hija. Lejos de reflejar nerviosismo al hablar delante de muchas personas, Leonor ha dejado sorprendido a todo el público, a sus padres y hermana con guiños y momentos muy graciosos e inesperados. “Permitidme que, en tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidades y de ‘bits’, escriba una carta a cada premiado”. Un mensaje que pronunció dirigiéndose también con la mirada a los galardonados de este año, sentados en el mismo escenario donde la princesa pronunciaba su discurso.

Las graciosas palabras de Leonor

Leonor quiso hacer un llamamiento al tradicional método de comunicación del “papel y bolígrafo” frente a lo digital y las palabras rápidas, algo muy común hoy en día, especialmente entre las personas de su edad. Eso mismo quiso aclarar ella con una referencia que provocó las risas entre los asistentes y entre sus propios padres: “Lo hago porque, aun siendo de la generación ‘Z’ e hija de una de la ‘X’ y un ‘Boomer’, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más”.

Tras unos segundos de silencio que tuvo que tomarse para dejar reír al público, a sus padres y reírse levemente ella misma de sus propias palabras, continuó con esta referencia a una realidad basada en la inmediatez: “Como vivimos en la economía de la atención, a ver si soy capaz hoy yo de retener la vuestra. Allá voy”. No pudo elegir otra manera más correcta, acertada y sobre todo graciosa de comenzar uno de los momentos más esperados de la gala. La heredera al trono sin duda logró su objetivo, ya que todos escucharon muy atentamente cada detalle de su comunicado.