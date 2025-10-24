Claudia Barraso 24 OCT 2025 - 19:24h.

Los cuatro miembros de la familia real han podido tener un íntimo momento antes de entrar al teatro

Premios Princesa de Asturias 2025 | Los galardonados toman la palabra con sus discursos en el Teatro Campoamor

La ceremonia de la entrega de los Premios Princesas de Asturias ha arrancado en el Teatro Campoamor en Oviedo. Una de las galas más importantes en el calendario de la familia real, sobre todo para la princesa Leonor, en quien todo el mundo fija la mirada, incluidos sus propios padres.

El rey Felipe VI y la reina Letizia no han dejado sola a su primogénita. De hecho, a los cuatro miembros de la familia se les ha visto muy sonrientes y cercanos durante la recepción de los galardonados en el Hotel de la Reconquista. Al llegar al teatro, quien acompañó a la heredera al trono en sus primeras conversaciones era su abuela, Sofía, mientras que su padre hablaba con algunos mandatarios políticos, como Salvador Illa o Alberto Núñez Feijóo. Por otro lado, Letizia y Sofía mantenían una conversación íntima, a la que se unieron rápidamente Leonor y Felipe.

El tierno gesto de Letizia con Leonor

Antes de dar comienzo a la ceremonia, los cuatro han podido tener un momento a solas mientras el resto de los invitados procedían a buscar sus asientos. La reina Letizia, miraba muy orgullosa a sus dos hijas. Una imagen que no ha pasado desapercibida es el cariñoso gesto de la reina con Leonor. Durante varios segundo ha acariciado su brazo. Aunque no se podía escuchar la conversación, seguramente los reyes estarían trasmitiendo todo su apoyo a sus hijas antes del comienzo de este importante evento.

Los momentos más destacados durante su conversación

Después de ello, Sofía acompañaba a su madre, quien se había adelantado unos pasos para dejar a Felipe darle un último consejo a Leonor. Entre risas y miradas de complicidad, padre e hija han mostrado esa conexión que hay entre ellos y que siempre dejan ver en este tipo de celebraciones. Manteniendo la postura y los dos con las manos entrelazadas esperaban las ordenes de comienzo. Otro de los momentos más comentados ha sido cuando la hermana mayor tuvo un tierno gesto con su hermana acariciándola el pelo y la espalda, lo que pareció relajar a Sofía, que se mostraba más expectante que el resto de su familia.

Las hermanas estuvieron hablando y compartiendo risas frente a las cámaras, a las que la Infanta no quitaba el ojo. Cuando por fin les indicaron que era el momento de dar comienzo a los premios, sus majestades encabezaron la fila entrando a la gran sala primero, seguidos de Leonor y Sofía. La hija mayor le mostró a Sofía dónde se tenía que situar con otra cariñosa caricia en la espalda. En mitad de una gran ovación que fue dirigida en primer lugar a Doña Sofía, llegaban padre e hijas a sus asientos. Un recorrido en el que no dudaron en saludar y agradecer los aplausos a todos los asistentes.