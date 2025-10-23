El papel de Leonor ha ido adquiriendo más dimensión a través de los años y de sus apariciones públicas en los Premios Princesa de Asturias

Los 'looks' de la princesa Leonor en todas sus apariciones públicas en el Día de la Hispanidad

El próximo viernes 24 de octubre, el Teatro Campoamor de Oviedo acogerá como cada año los Premios Princesa de Asturias. Una de las ceremonia más prestigiosas que otorga galardones a figuras reconocidas del ámbito cultural, científico, social y humanitario a nivel internacional.

Estos premios otorgados por la Fundación Princesa de Asturias tienen como objetivo reconocer la labor destacada de personas, instituciones o grupos de todo el mundo que hayan realizado aportaciones relevantes a la humanidad.

El papel de Leonor en los Premios Princesa de Asturias a lo largo de los años

Desde que en 2015 se cambiase el nombre de estos galardones a 'Premios Princesa de Asturias', la princesa Leonor ha ido tomando un papel relevante en la ceremonia. Así, la hija de Felipe VI y de la reina Letizia ha ido adquiriendo poco a poco más protagonismo hasta convertirse en la figura principal de la gala.

La primera vez que Leonor acudió a la gala fue en el año 2014, tras la abdicación de su abuelo, el rey Juan Carlos I, y la proclamación de su padre, el rey Felipe VI. A sus ocho años, la princesa no participó activamente en el evento, pero fue la primera vez que se la pudo ver en la ceremonia acompañando a sus padres.

El papel de Leonor fue adquiriendo más dimensión en el año 2019, cuando la heredera al trono comenzaba a asumir responsabilidades públicas con tan solo 13 años.

Premios Princesa de Asturias 2019

Aunque no pronunció un discurso, todos los focos apuntaban a la princesa Leonor. Mirando atentamente a los premiados y junto a sus padres, la princesa de Asturias recibía en la recepción real a los galardonados.

Con un vestido rosa y un recogido con una trenza en su pelo, la princesa Leonor se situó junto al rey Felipe VI para recibir a los ganadores al Princesa de Asturias 2019.

Premios Princesa de Asturias 2020

Los Premios Princesa de Asturias 2020 estuvieron marcados por las medidas sanitarias establecidas en la pandemia de covid-19. Debido a las restricciones sanitarias, los Premios Princesa de Asturias se celebraron de manera más austera. Sin embargo, la princesa Leonor asistió junto a su familia a la ceremonia.

A sus 14 años, la princesa Leonor destacó por su discurso y por oratoria ante los galardonados a los Premios Princesa de Asturias 2020.

Premios Princesa de Asturias 2021

Un año más tarde, los Premios Princesa de Asturias 2021 volvían a estar marcados por las medidas sanitarias por el covid-19. Con la mascarilla como complemento obligado, la familia real acudió al completo a la ceremonia de premios.

Con una coleta alta y un vestido en tonos blancos y negros, la princesa Leonor destacó entre los asistentes a los que recibía con una gran sonrisa mientras les felicitaba por su merecido galardón.

Premios Princesa de Asturias 2022

Un año antes de cumplir su mayoría de edad, Leonor pronunció su primer discurso largo durante la ceremonia, lo cual marcó un paso importante en su rol como Princesa de Asturias.

A esta edición, la princesa Leonor acudió acompañada de sus padres, su hermana y de su abuela, la reina emérita Sofía. Su discurso aplaudido por la audiencia y por los galardonados estuvo lleno de reflexión y elogios a los premiados, destacando su trabajo por el bien común.

Acorde a su edad, la princesa Leonor optó por un vestido más maduro y un recogido con el que dejaba caer dos mechones sobre su cara.

Premios Princesa de Asturias 2023

Días antes de ser mayor de edad, la princesa Leonor destacó en la entrega de premios como figura totalmente consolidada como heredera al trono. Estuvo muy activa durante toda la ceremonia y su actitud reflejó la responsabilidad que ha ido adquiriendo a lo largo de los años.

Repitiendo acompañamiento, la princesa Leonor destacó sobre la familia real por su discurso y presencia en el evento, consolidando su rol en la monarquía y en la entrega de Premios Princesa de Asturias 2023.

Premios Princesa de Asturias 2024

Dejando atrás sus tintes de niñez, la princesa Leonor destacó en la última entrega de los Premios princesa de Asturias. Su presencia destacó por el 'look' de dos piezas escogidos para la ocasión. Con una apariencia mucho más adulta y sobria, la princesa Leonor escogió una americana y un pantalón de traje azul marino con el que quiso reafirmar su edad adulta.

Otro año más, la princesa Leonor fue la protagonista del evento al que acudió acompañada de la reina emérita Sofía, el rey Felipe VI, la reina Letizia y su hermana, la infanta Sofía.

En esta aparición, Leonor se encargó por primera vez de glosar a los premiados y de cerrar la ceremonia, una tarea que hasta entonces correspondía al rey Felipe VI. La princesa Leonor destacó valores importantes de varios premiados como la capacidad de Ana Blandiana de enfrentar totalitarismos con su poesía o la creatividad de Marjane Satrapi para reinventar lenguajes.

Sin embargo, uno de los momentos que más sorpresa y emoción causaron fue cuando la princesa leyó unos versos en catalán de Joan Manuel Serrat, premiado en la categoría de Artes