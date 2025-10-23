La familia real ha sido recibida con aplausos en el interior del Auditorio Príncipe Felipe

La lista completa de ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2025: de Serena Williams a Eduardo Mendoza

OviedoLos reyes y sus hijas han acudido al tradicional concierto con el que arrancan los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Un evento que reúne a centenares de personas en las inmediaciones del Auditorio Príncipe Felipe, aunque todas las miradas han estado puestas en la familia real.

Los monarcas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía se han sumergido en la calurosa bienvenida durante el saludo de las autoridades. Poco después, han sido recibidos con aplausos en el interior del auditorio, donde se ha interpretado el Himno Nacional.

Los instantes cómplices entre la Familia Real

El rey Felipe VI ha compartido unos instantes cómplices con la princesa Leonor que han dejado entrever la buena relación que existe entre padre e hija. Una sintonía que también se ha visto entre la reina Letizia y la infanta Sofía. Miradas, palabras, sonrisas y, en definitiva, gestos que le han dado ese toque familiar al momento.

La familia real ha escogido unos tonos oscuros y elegantes para la ceremonia que da comienzo a los Premios Princesa de Asturias. La princesa Leonor se ha visto obligada a interrumpir su estancia en la Academia General del Aire de San Javier para no perderse este gran evento. Al igual que su hermana Sofía, quien ha parado sus clases en el Forward College de Lisboa, donde estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Un concierto tradicional disfrutado por los monarcas y sus hijas

Tanto los reyes como sus hijas han presenciado el concierto ‘Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX’, organizado por la Fundación Princesa de Asturias junto con la colaboración de la Fundación Cajastur. El Coro de la Fundación ha sido el encargado de ponerle la banda sonora a uno de los eventos más importantes del país.

La familia real recibirá audiencias mañana en el Hotel Reconquista, su residencia oficial durante esta semana, antes de la entrega de los premios. Entre ellos estarán los galardonados al a loa Premios Princesa de Asturias 2025, que irán acompañados por los jurados y los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. Todo para poner el broche en la 45 edición de estos galardones que se otorgarán en el Teatro Campoamor.