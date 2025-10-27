Patricia Martínez 27 OCT 2025 - 04:00h.

Empezó a tatuar durante la pandemia con un estilo minucioso y delicado que no hacían otros artistas

Cuando abre su agenda, le llegan miles de peticiones con esperas de más de dos años

Compartir







Santiago de CompostelaSara Pérez empezó tatuando en su casa de Boiro, en A Coruña, durante la pandemia y hoy, cinco años después la lista de espera para pasar por sus manos y dejar plasmado en la piel un tatuaje puede superar los dos años. En este tiempo, Sara se ha convertido en todo un fenómeno del tatuaje microrrealista y de línea fina, en Galicia y en toda España.

Hace unas semanas, Sara abrió un nuevo estudio en Santiago para atender la demanda de sus clientes, junto con su pareja, que se dedica a eliminar tatuajes, y con espacio suficiente para traer a artistas tatuadores que colaboren con ellos. Es un "salto adelante" en una carrera que en apenas cinco años la ha posicionado como una de las artistas más solicitadas.

Sus tatuajes buscan un recuerdo, y casi siempre “cuenta una historia”, explica Sara. Su estilo es muy especial “siempre me gustó pararme en cada detalle, me gusta hacer trabajos pequeños, minuciosos, y esto requiere mucha paciencia”, detalla. Animales, mascotas, o recuerdos personales. Sara convierte cada pequeña ilustración en una obra minuciosa y delicada, lo que la diferencia de otros artistas: “a mí no me gustaba un tatuaje que ocupe todo el brazo, me gustaban los tatuajes pequeños, algo ocultos, que se podían esconder, y por eso empecé haciendo algo diferente a lo que había en su momento”.

Trabaja con agujas muy finas, y de manera muy minuciosa

Para llegar al máximo nivel de detalles, Sara trabaja de una manera muy delicada, “con agujas muy finas, ya que son muy minuciosos, y hay que ir con cuidado” , también teniendo claro hasta dónde llegar con los detalles, “porque al final es piel, y es importante saber hasta dónde hacer detalles, o sombras, para que permanezca en el tiempo”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su fama llega ya al otro lado del Atlántico y en el mes diciembre tiene previsto viajar a Nueva York, para tatuar en pleno Times Square. La clave del éxito para ella “es el trabajo bien hecho” “y viene de la mano de la constancia “y de ser diferente, diferenciarse de los demás tatuadores” explica, porque cuando comenzó casi nadie trabajaba con este estilo. “Yo en cada diseño invierto mucho tiempo, en hacerlo especial, único, el más bonito del mundo, y eso la gente lo aprecia”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Más de dos años de espera para tatuarse con ella

Y lo aprecian tanto que Sara tiene absolutamente desbordada la agenda. Es imposible cerrar una cita con ella porque tiene agendados tatuajes los próximos dos años. Cada cierto tiempo, abre esa agenda pero la demanda es tan grande, que se suele colapsar. “Un día se me ocurrió habilitar un correo para que la gente me escribiera pidiéndome cita, en media hora se me acumularon citas para dos años”

Que tenga tal demanda la sigue sorprendiendo, aunque le gustaría poder gestionarlo de otra manera más sencilla: “puede ser un orgullo, pero es una tensión, es un poco desesperante, porque se dan plazos muy largos y entiendo que no todo el mundo quiera esperar tanto“.

Porque para muchos de los que buscan a Sara para tatuarse, ese diseño cuenta su historia, ”son cosas relacionadas con su vida, especiales, importantes y a veces cuando consiguen la cita lo toman como una victoria personal”, añade.

Hace solo unos días, Sara decidió abrir su agenda de manera presencial, para todos los que acudieron a su estudio, recién estrenado en Santiago. El resultado, una cola de hasta seis horas de espera que daba la vuelta a la manzana: “hubo gente que vino de Asturias, solo para conseguir una cita”, relata aún sorprendida.

Sara reflexiona sobre su trabajo consciente de que muchos la buscan a ella: ”Soy la primera reconocida en este estilo en Galicia, y la gente confía en mí, porque saben que estoy especializada en este esto” . Sus redes sociales son todo un muestrario de sus trabajos, tanto en el momento en que los hace como en el desarrollo. Por eso sube vídeos para ver cómo cicatrizan y se curan los trabajos, “es muy importante enseñar todo el proceso, detalla, para que la gente confíe en lo que haces. Y concluye: “no hay mejor publicidad que un cliente quede contento, se vaya feliz y sobre todo que repitan, me hacen muy feliz verlos de nuevo”.