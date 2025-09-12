Igor Mijáilov se ha convertido en uno de los tatuadores rusos más solicitados de Moscú gracias a su innovadora técnica

Este hombre de 38 años lleva siendo ciego desde que era solo un niño y tatúa a sus clientes en braille gracias a su técnica creada

MoscúA sus 38 años, Igor Mijáilov se ha convertido en uno de los tatuadores rusos más solicitados de todo Moscú. Su ceguera ha provocado que este tatuador tenga que buscar una técnica innovadora con la que realiza los diseños de los clientes que acuden a su estudio situado en la capital rusa.

Como si recorriera las teclas de un piano, Igor Mijáilov desliza sus manos enguantadas por el brazo de su clienta antes de colocar su guía y proceder a la realización del tatuaje.

Su ceguera no le impide ser uno de los tatuadores más prestigiosos de todo Moscú

“Esto impresiona y emociona”, cuenta Alexandra, de 29 años, tras tatuarse la palabra 'Amar' en braille. Tras realizar el diseño y tatuarlo en la piel de Alexandra, Igor Mijáilov explica desde su estudio cercano a la avenida Novy Arbat, una de las zonas más modernas de Moscú, cómo empezó a quedarse ciego.

Según explica el propio tatuador, cuando tenía tan solo ocho años comenzó a perder la vista debido a una enfermedad genética.

Hoy apenas distingue gradaciones de luz y contornos, aunque conserva en la memoria las imágenes del mundo que conoció de niño. “Lo que imagino es mucho más nítido de lo que puedo ver ahora”, explica.

Su trabajo en el mundo del tatuaje

Formado como guitarrista en una prestigiosa escuela de música, Mijáilov asegura que su técnica de tatuar nació de la práctica y de la intuición. Sus clientes eligen una palabra o frase, él la traduce al sistema braille y la plasma en la piel con una técnica que utiliza una aguja única impregnada en tinta, explica el profesional del tatuaje.

"Cada movimiento con la aguja me recuerda a tocar una cuerda de guitarra, donde los detalles marcan la diferencia", confiesa a Reuters.

Sobre cómo nació la idea de tatuar braille, este profesional artístico confiesa que este pensamiento apareció casi por casualidad. "Al principio pensábamos en diseños muy simples, pero descubrimos que lo suyo era llevar las palabras al braille”, recuerda también Anton Kotovski, fundador de la iniciativa y compañero de trabajo de Igor.

Reivindicando su resiliencia y su inconformismo por quedarse quieto y no superarse a sí mismo, Igor Mijáilov presume de filosofía desde su estudio de tatuaje en el que preside un letrero de neón con la frase: “Tu zona de confort te matará”.

Su otra pasión: el tenis

El mundo del tatuaje no es lo único donde Igor Mijáilov también destaca. A sus 38 años, este hombre ruso también compagina su faceta como tatuador con su pasión por el mundo del tenis.

Igor Mijáilov es miembro de la selección rusa para personas con discapacidad visual, deporte en el que entrena hasta ocho horas diarias.