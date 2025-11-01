Lady Gaga cierra su triplete en Barcelona con una espectacular noche de Halloween

Lady Gaga le dedicó una canción a su abuela paterna Angelina Calderone Germanotta, quien falleció recienteme

Muere Angelina Germanotta, la abuela paterna de Lady Gaga, pocos días antes de cumplir los 95 años

BarcelonaLa intérprete y compositora estadounidense Lady Gaga ha puesto fin este viernes a tres días de grandes espectáculos con un cierre final digno de la reina de Halloween. Así terminaba el tercero de los conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de su gira mundial ‘The Mayhem Ball tour’.

Habían pasado seis años desde la última visita y los miles de espectadores no han quedado defraudados y es que desde el pasado abril agotaron 53.000 entradas en total en pocas horas.

Entre los seguidores de la cantante se esperaba una noche apoteósica llena de miedo y sorpresas que no ha dejado a ninguno indiferentes. El público ha querido acompañar en esta noche tan especial y la mayoría de ellos iban disfrazados.

Puesta en escena impresionante

La cantante ha apostado al cien por cien por su lado más gótico, un estilo del que ya pudimos disfrutar en el videoclip de su último single, 'The Dead Dance', dirigido por el cineasta, Tim Burton. Su imagen de muñeca rota ha sido masivamente aplaudida por los espectadores, que han podido disfrutar de un show lleno de tumbas, estilismos y una puesta en escena impresionante.

Durante el concierto Lady Gaga le dedicó una canción a su abuela paterna Angelina Calderone Germanotta, quien falleció recientemente días antes de cumplir los 95 años.

Tras sus conciertos como cabeza de cartel en Coachella 2025, sus residencias en estadios en Ciudad de México y Singapur, y su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Gaga dio inicio a esta gira el 16 de julio en Las Vegas y tras rodar por EEUU y otros países europeos le tocaba el turno a España.