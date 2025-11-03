Los periodistas asesinados en Gaza reciben un homenaje en el Festival de Periodismo de Granada

Silvina Ajmat 03 NOV 2025 - 12:18h.

La asociación 1001medios decidió otorgar el Premio Homenaje a Enrique Meneses a los más de 200 profesionales de la información que murieron cubriendo el conflicto Israel-Palestina

Diaa Wirdian, periodista palestino radicado en España, recibió el reconocimiento en nombre de sus colegas

Diaa Wirdian nació en Belén, pero vive en España desde el 2015, cuando se instaló para terminar sus estudios de periodismo. Desde entonces, nunca pudo volver a Palestina, donde su familia permanece bajo amenaza. Según datos de Reporteros sin Fronteras, más de 200 periodistas fueron asesinados en Gaza y Cisjordania en los últimos dos años, y es por eso que, en esta primera edición del Festival de Periodismo de Granada, se decidió entregar el premio Homenaje a Enrique Meneses en memoria de los que murieron, como una denuncia contra los crímenes de guerra.

Así lo explicó el director del Festival, Javier Barrera: “Ante el bloqueo impuesto por el gobierno israelí que no ha permitido entrar a periodistas independientes para cubrir la situación en Gaza, han sido los periodistas palestinos los que nos han estado contando lo que pasaba allí y más de 200 de ellos han dado su vida por esta causa. Por este motivo, hemos pensado que el premio en Homenaje a Enrique Meneses debía ser para estos colegas, para recordar al mundo la importancia del periodismo independiente en zonas de guerra y el trágico sacrificio de los periodistas palestinos”.

“Este premio, para mí, representa un mensaje muy importante y firme para los periodistas palestinos que informan en circunstancias muy peligrosas en Palestina ahora mismo”, dijo Wirdian, muy conmovido por el reconocimiento a sus colegas y a la lucha del pueblo palestino.

El premio fue presentado por Gumersindo Lafuente, exdirector adjunto de eldiario.es y secretario general de la asociación 1001medios, y entregado por Blanca Rodríguez, reportera del Ideal de Granada, en la clausura del Festival que este año congregó a más de 300 personas en tres sedes distintas para debatir sobre el futuro de la profesión bajo el lema ‘Los disfraces del periodismo’.

Tras recibir el galardón, una antología de los mejores trabajos de Enrique Meneses, Wirdian leyó un conmovedor discurso sobre la pesada pero necesaria carga que tiene al representar a sus compañeros que siguen en peligro bajo amenazas y ataques. También se refirió a la lenta pero igualmente cruel invasión que se está llevando a cabo en Cisjordania y que deja a su paso civiles desnutridos, torturados o asesinados.

El periodista agradeció el apoyo que significa este reconocimiento y también las manifestaciones que se han sucedido en los últimos años en este país: “Ver las banderas palestinas en España nos da mucha emoción y mucho ánimo para seguir nuestros pasos y saber que hay pueblos, especialmente el pueblo español, está con nosotros, es muy importante, no nos dejan solos en esta lucha”.

‘Los disfraces del periodismo’: las mil caras que amenazan la profesión

El 31 de octubre y 1 de noviembre se dieron cita en Granada, la ciudad que se candidatea a Capital Cultural Europea en 2031, más de 300 personas, de las cuales una treintena fueron ponentes invitados a discutir sobre los temas que preocupan al futuro del periodismo. Con el título de ‘Los disfraces del periodismo’, el Festival de Periodismo de Granada, organizado por la asociación 1001medios y el observatorio Iberifier, buscaba invitar al debate sobre la especificidad de la profesión ante el advenimiento de los creadores de contenido y las plataformas de streaming que han borrado los límites entre la información y el entretenimiento.

Pepa Bueno, David Jiménez, Neus Tomàs, Delia Rodríguez, Clara Jiménez Cruz, Quico Chirino y otros referentes del periodismo coincidieron con creadores de contenido, como Mariang (La Pija y la Quinqui), Carles Tamayo e Isabel Serrano, y con representantes de la academia que pusieron en valor la importancia de la alfabetización mediática para combatir la desinformación en tiempos de Inteligencia Artificial. Dos jornadas de actividades para recuperar la confianza en el oficio de informar.