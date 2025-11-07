La artista sevillana estrena el videoclip de su nueva canción y la más personal hasta la fecha, 'Esta es mi vida', disponible en exclusiva en Mediaset Infinity

Exclusiva | Así es la nueva canción de La Húngara, "la más personal" de su carrera: "Sentí que era hora de contarlo"

Compartir







La emoción tiene nombre propio esta semana: La Húngara. Sonia Priego estrena en exclusiva en Mediaset Infinity el videoclip de 'Esta es mi vida', su nueva canción y la más personal que ha lanzado en más de dos décadas de carrera.

Son casi siete minutos que no solo acompañan el tema central de su documental, sino que funcionan como un retrato íntimo de la artista: su verdad, su barrio, su gente y sus ausencias.

Antes de sonar la primera nota del tema musical, la cantante mira directamente a cámara y avisa de que lo que está a punto de compartir no es un lanzamiento más: "Os vengo a presentar la canción más importante de toda mi carrera artística. Un tema que fue creado y compuesto para mi documental de Mediaset Infinity, donde cuento todas mis verdades, mis pensamientos y mis alegrías, y en el que doy visibilidad a muchos temas que para mí antes eran tabú", narra.

La Húngara también asegura que 'Esta es mi vida' está dedicada "a todos los que me quieren, a todos los míos, a mi familia, y sobre todo a los que ya no están: a mi padre y a mi hermana. Os mando un beso muy fuerte y solo puedo deciros que os quiero", sentencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los detalles del videoclip

El videoclip es, precisamente, un homenaje a esos "míos" de los que la compositora habla. Rodado en las calles de su barrio en Écija, en Sevilla, y en espacios emblemáticos de su trayectoria, La Húngara aparece rodeada de su familia y entorno más cercano, recreando un recorrido por su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sets de grabación, casas, locales... todo lo que aparece tiene un significado, una historia que se entremezcla con su voz quebrada. Ella canta mientras abraza a los suyos, mientras se seca las lágrimas, mientras mira a su madre, a sus hijas y a quienes la han acompañado desde sus inicios.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La cámara la sigue mostrando una vulnerabilidad que pocas veces se ha visto en la industria musical, reencontrándose con vecinos y rincones que han formado parte de su construcción como artista y como persona.

La letra de 'Esta es mi vida' refuerza su viaje: "Y esta es mi vida, y esta es mi gente, yo estoy aquí por los que me quieren, por los que un día se fueron, y que me hicieron más fuerte, no olvidéis que yo os quiero hoy, mañana y pa' siempre", dice el estribillo.

Es un canto a su padre y a su hermana, dos ausencias que han marcado un antes y un después en su vida. Sonia los recuerda en el videoclip con letras dirigidas directamente a ellos, convirtiéndoles en el corazón del tema. "Mi hermana, tan guapa, donde quiera que tú estés, sabes que me haces mucha falta (...) Mis padres me enseñaron lo que es el amor del bueno, y pa' mis niñas siempre fueron más que unos abuelos. Tengo el tesoro más bonito, esta familia tan grande, pa' lo bueno y pa' lo malo, así nos lo enseñó mi padre", dice.

El documental, en Mediaset Infinity

El lanzamiento del videoclip está ligado al documental 'La Húngara. Toma que toma', disponible en Mediaset Infinity. Un proyecto de tres episodios que repasa su trayectoria desde los inicios humildes en Écija hasta su salto a la fama.

En él, Sonia se muestra tan transparente como en la canción: habla de sus miedos, de su infancia, de su identidad, de su relación con su familia y del duelo que aún la acompaña.

Uno de los momentos más impactantes del documental es cuando relata por primera vez la muerte de su hermana: "Ella ya no quería estar más aquí, se fue". También recuerda a su padre con emoción: "Su relación con mi madre me dejó el listón del amor muy alto".