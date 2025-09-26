El nacimiento de su hija Laura a los 15 años, el motor que movió el mundo de ‘La Húngara’

Sonia Priego tiene la sensación de que si no se hubiera quedado embarazada su vida no hubiera sido igual

En el capítulo 2 del documental ‘La Húngara. Toma que toma’, justo antes de abrirse en canal junto a su productor Francisco Carmona, Sonia Priego nos cuenta desde un lugar privilegiado de la ciudad de Sevilla cómo el nacimiento de que hija Laura le cambió la vida y catapultó a ‘La Húngara’.

Durante un almuerzo junto a su hermano Javi, su amigo Rufino y Miguel, su pareja, La Húngara respira, disfruta del gran momento que está viviendo y reflexiona sobre cómo y qué le han llevado a ser quién es. Hace años, no hubiera podido imaginar estar en esa posición tan privilegiada y con esas vistas al río Guadalquivir “nos vemos en Sevilla, en la crème de la crème”.

“Sabes lo que yo pienso muchas veces, que sino llega a ser porque yo tengo a mi Laura y fui madre joven porque eso fue lo que en realidad me impulsó. Me impulsó a querere trabajar, a buscarme la vida y sobre todo, yo quería darle a mi Laura todo lo que yo no había tenido, todas mis carencias, que no le faltara nada…”, así comienza La Húngara como decidió que tenía que trabajar y hacer todo lo necesario para que a su niña no le faltara de nada.

Sonia quería que su Laura fuera “Como una princesa” y eso fue lo que la llevó remangarse y comenzar a luchar siendo ella también una niña “Eso fue lo que me hizo montar mi academia de baile, me hizo cantar en público, lo que me hizo bailar, ir a las fiestas privadas… Y de fiesta en fiesta y de ocasión en ocasión surgió lo de grabar el disco y aquí estamos, pero todo esto podía no haber pasado”.

Es consciente de que era una niña, pero también de que, aunque su embarazo la paró la vida, le sirvió para madurar de golpe y convertirse en la gran artista que es hoy. En su casa no se atravesaban buenos momentos económicos “Era una niña, pero si a mi niña yo no le compraba los pañales, que estaba mi hermano, pero…”.

Sonia y su hija mayor Laura, tiene una relación muy especial y cuando ambas se suben a un escenario, aunque Laura tenga la sensación de hacerse pequeñita, crean un momento mágico en el que madre e hija brillan al compás. En el vídeo que hay sobre estas líneas, puedes descubrir la sorpresa que Laura le preparó a su madre en el primer concierto del año, un día muy especial para ella.