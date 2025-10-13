Desde la web de Informativos Telecinco hemos charlado con la artista ante su nueva canción, que sienta las bases de su próximo álbum

La Húngara habla por primera vez sobre la muerte de su hermana: “Ella ya no quería estar más aquí, se fue”

Compartir







Sonia Priego, conocida artísticamente como La Húngara, ha anunciado un nuevo capítulo en su carrera: el lanzamiento de una canción que, dice ella, será "la más personal" hasta la fecha, y que sentará las bases de su próximo álbum.

Tras seis años sin lanzar disco, este nuevo tema llega después de una de las etapas más dolorosas de la cantante: la pérdida repentina de su hermana y la muerte de su padre.

En su documental de Mediaset Infinity, 'La Húngara. Toma que toma', la artista se sincera sobre lo que vivió en esos años difíciles, cómo esas ausencias le afectaron tanto personal como profesionalmente, y cómo necesitaba contar esa historia sin filtros.

El documental, de tres episodios, fue presentado en el South International Series Festival, se estrenó ya en Mediaset Infinity y recorre los grandes hitos de su carrera. Desde su colaboración con C. Tangana en 'Tú me dejaste de querer' hasta los momentos que más le ha costado afrontar, hasta ahora evitados: el fallecimiento de dos de las personas más importantes de su vida.

Los detalles de la canción

Sonia explica a la web de Informativos Telecinco qué supone para ella este nuevo tema. "Es la canción más personal de mi carrera, porque cuento la historia de mi vida, como lo que yo sentí siendo una niña de barrio que soñaba con ser artista".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mientras grababa la letra en el estudio recordó algunos momentos "muy bonitos" de su pasado, de su padre, de su hermana, de sus hijas, amigos y "de la gente que me quiere".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Lo que reflejo también es lo más importante, porque explico cuál es el motor que me ha ayudado a llegar donde hoy estoy: mi familia y la gente que me quiere", nos cuenta.

Esa mención al "motor" la repite en varias ocasiones: "Mis comienzos, mi barrio, mi vida y mi familia son el motor que todos los días me ayuda a levantarme y a estar donde estoy".

Se trata de una canción que la "emociona" especialmente porque "está hecha con muchísimo sentimiento" y con la que, lo que pretende tras su lanzamiento, no solo es "cerrar una etapa"; también "sacar algo que yo tenía ahí guardado y que quería que la gente conociera de mí", apunta a este medio.

"Sentí que era hora de que le cantara a todo lo que me ha costado llegar hasta aquí"

"Ya que me había abierto en cuerpo y alma en mi documental, sentí que era hora de contarlo y de que le cantara algo a mi hermana, a mi padre y a todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, y hacer un repaso de todo", añade.

De este modo, lo que la compositora quiere transmitir a su público es que "me conozcan" más allá de La Húngara, y para recordar que, como bien dice su canción, "estoy aquí por los que me quieren. Por los que un día se fueron que me hicieron más fuerte y para que nadie… que nadie se le olvide: que La Húngara te quiere hoy, mañana y para siempre".