Rauw Alejandro ha respondido a todos los que apuntan que 'La Perla', la nueva canción de Rosalía, está dedicada a él

La canción de Rosalía en la que carga contra uno de sus ex abre un debate entre sus fans

Compartir







Sin lugar a dudas, si hay un tema de conversación del que no se deje de hablar desde las últimas horas en las redes sociales es 'LUX', el nuevo álbum de Rosalía. Compuesto por 18 canciones en sus versiones físicas y por 15 temas, tres menos en la edición de disco y de vinilo, la cantante y productora de Barcelona ha mostrado con 'LUX' su lado más espiritual, creativo, frágil y feminista.

Una obra en la que Rosalía se desahoga y en la que muestra sus debilidades, sus aspiraciones y las heridas que ha ido sufriendo a través de las letras de las canciones que ella misma ha compuesto. La artista catalana canta en 14 idiomas y muestra una faceta más personal acompañada de composiciones y sonidos orquestales con los que ha dejado completamente noqueados a sus seguidores y a la crítica musical.

PUEDE INTERESARTE El emotivo discurso de Rosalía en apoyo a los afectados por la DANA

Rosalía y su supuesto dardo a Rauw Alejandro

Horas después de su lanzamiento, el nuevo álbum de Rosalía después de tres años de silencio, 'Lux', ha desatado la locura, y sus 18 canciones ya encabezan las listas de reproducciones a nivel global, convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes al que se ha rendido incluso Madonna, que ha confesado en redes sociales que no puede dejar de escuchar el disco y que la española es una auténtica "visionaria".

Uno de los temas que más está dando que hablar es 'La Perla', en el que muchos ven un dardo a Rauw Alejandro, con el que Rosalía rompió en 2023 meses después de anunciar a bombo y platillo su compromiso en el videoclip de su colaboración 'Beso'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y aunque en su momento no entró en detalles ni se pronunció sobre los rumores de infidelidad del puertorriqueño, la catalana habría aprovechado para despacharse contra él al más puro estilo Shakira en su nuevo álbum. "La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entendiste" sentencia, definiendo a su ex como un "terrorista emocional" que "miente más que habla siempre".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La respuesta de Rauw Alejandro

A pesar de que no nombra a Rauw directamente, la canción habla de Puerto Rico -país natal del artista-, y en ella hay una clara alusión a la letra de la canción que ambos comparten -en la que se habla de "una perla que volvió al fondo del mar"- en la que que se refiere a él como "una perla del que nadie se fía, una perla de mucho cuidao", ha hecho que para muchos esté más que claro a quién va dirigido este tema.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por alusiones, el propio Rauw Alejandro ha reaccionado en redes sociales para negar que 'La Perla' hable de él.

"No confundan los protagonistas. Esa película pasó hace rato" ha escrito en el puertorriqueño en su red social acompañando su mensaje de varios emoticonos de lo más significativos, como una cámara de cine, una claqueta, o tres hombres que podrían hacer referencia a los amores que ha tenido Rosalía desde su ruptura, como los actores Jeremy Allen White -con el que rompió a finales de 2024-, o Emilio Sakraya, con el que fue relacionada en mayo de 2025.

'LUX', el cuarto álbum de estudio de Rosalía

Dejando atrás estos rumores y estas supuestas alusiones, Rosalía ha regalado a sus seguidores esta obra que está dividida en cuatro movimientos: el primero lo componen 'Sexo, Violencia y Llantas', 'Reliquia', 'Divinize --con parte de la letra en catalán--, Porcelana' y 'Mio Cristo'. La segunda parte la completan 'Berghain', 'La Perla', 'Mundo Nuevo' y 'De Madrugá', una canción que ya adelantó durante los conciertos de su gira por 'El mal querer', su segundo disco.

El tercer movimiento del álbum se compone de 'Dios Es Un Stalker', 'La Yugular', 'Focu 'ranni', 'Sauvignon Blanc' y 'Jeanne', y la cuarta y última parte la cierran 'Novia Robot', 'La Rumba Del Perdón', 'Memória' y 'Magnolias'.

Con este álbum, la cantante se aleja completamente de la artista que quiso reflejar y proyectar con 'MOTOMAMI', un trabajo cargado de sonidos sintéticos, electrónicos y producidos con los que apostaba por la vanguardia musical. Ahora, Rosalía ha ofrecido una faceta mucho más íntima y sinfónica con la que destaca por sus melodías y sus notas limpias y delicadas. 'LUX' presenta a una artista mucho más cuidada, personal, profunda y profundamente frágil.