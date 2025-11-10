Macaco presenta su nuevo disco, 'Futuro Ancestral': "Hay que mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante"
Hablamos con Daniel Carbonell, más conocido como Macaco, sobre el lanzamiento de su próximo disco, 'Futuro Ancestral'
El próximo 14 de noviembre sale a la venta el nuevo disco de Macaco, titulado 'Futuro Ancestral'. El artista, cuyo nombre real es Daniel Carbonell, se prepara ya para llevar su nuevo mensaje, crítico con la sociedad actual, a Barcelona, donde actuará el próximo día 27. Y, para ir calentando motores, ha hablado con Informativos Telecinco, vestido con su uniforme ancestral (un peto con símbolos rupestres y la cara pintada a lo indio) y con su buen humor particular:
"El futuro ancestral es una paradoja y este proyecto habla de mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante", ha dicho, haciendo hincapié en volver a lo esencial. "En este momento en el que los representantes políticos gritan y no escuchan todo me parece como una tribu", ha confesado, acorde con lo que podremos ver en sus videoclips, donde hace una sátira de los mandatarios con más peso a escala mundial.
Rimas conscientes, realismo y sueños
Tal y como ha anunciado en sus redes sociales, este nuevo trabajo está "cargado de estilos atravesados por la ironía, con slam poetry, rimas conscientes, realismo y sueños, un juego de espejos, cantos corales, groove, tocado, todo hecho a mano" y en él encontraremos "rumba flamenca, afro, chacarera, cumbia, rumba catalana, merengue, partisiano italiano, carimbo , chinchinerismo chileno o bogalo". Una gran variedad musical enmarcada siempre en el humor que "en un momento determinado y complicado de su vida", le ayudó a seguir adelante.
Con la mirada puesta ya en el próximo lanzamiento, y deseando poder presentar a sus fans sus nuevas ideas, Macaco también ha anunciado que actuará en Madrid el próximo 4 de diciembre. Como adelanto, ha presentado ya su single "Prohibido irse sin hacer ruido", un canto a la creación, "a la alegría de invertir y a la adicción de soñar", siempre impregnado de su sello: el ir a contracorriente.