El próximo 14 de noviembre sale a la venta el nuevo disco de Macaco, titulado 'Futuro Ancestral'. El artista, cuyo nombre real es Daniel Carbonell, se prepara ya para llevar su nuevo mensaje, crítico con la sociedad actual, a Barcelona, donde actuará el próximo día 27. Y, para ir calentando motores, ha hablado con Informativos Telecinco, vestido con su uniforme ancestral (un peto con símbolos rupestres y la cara pintada a lo indio) y con su buen humor particular:

"El futuro ancestral es una paradoja y este proyecto habla de mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante", ha dicho, haciendo hincapié en volver a lo esencial. "En este momento en el que los representantes políticos gritan y no escuchan todo me parece como una tribu", ha confesado, acorde con lo que podremos ver en sus videoclips, donde hace una sátira de los mandatarios con más peso a escala mundial.

Rimas conscientes, realismo y sueños

Tal y como ha anunciado en sus redes sociales, este nuevo trabajo está "cargado de estilos atravesados por la ironía, con slam poetry, rimas conscientes, realismo y sueños, un juego de espejos, cantos corales, groove, tocado, todo hecho a mano" y en él encontraremos "rumba flamenca, afro, chacarera, cumbia, rumba catalana, merengue, partisiano italiano, carimbo , chinchinerismo chileno o bogalo". Una gran variedad musical enmarcada siempre en el humor que "en un momento determinado y complicado de su vida", le ayudó a seguir adelante.

Con la mirada puesta ya en el próximo lanzamiento, y deseando poder presentar a sus fans sus nuevas ideas, Macaco también ha anunciado que actuará en Madrid el próximo 4 de diciembre. Como adelanto, ha presentado ya su single "Prohibido irse sin hacer ruido", un canto a la creación, "a la alegría de invertir y a la adicción de soñar", siempre impregnado de su sello: el ir a contracorriente.