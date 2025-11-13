Además de Meryl Streep y Anne Hathaway, repite todo el equipo de la película, que hemos visto rodando en diferentes localizaciones

Hay tanta expectación por esta segunda parte que han tenido que sacar ya un adelanto de cómo será El diablo se viste de Prada 2. Han pasado ya veinte años desde que Miranda y Andy vuelven a reencontrarse, y los fans no pueden esperar más para descubrir cómo ha cambiado la vida de estas dos mujeres que marcaron a toda una generación.

Además de Meryl Streep y Anne Hathaway, repite todo el equipo de la película, que hemos visto rodando en diferentes localizaciones. Esconder un rodaje así no resulta nada fácil, y menos si parte de las escenas tienen lugar en la calle y a plena luz del día. Si a eso añadimos que la película se llama El diablo viste de Prada 2, pocos secretos tenemos que esconder, ni por guardar. Todo el mundo quiere saber cómo será este esperado regreso al mundo de la moda, el lujo y el poder.

Las redes sociales han sido las grandes aliadas de los fans, que han ido desvelando algunos detalles del rodaje. Gracias a ellas sabemos más de una escena de la nueva película, como que Anne Hathaway se cayó a causa de un tacón roto o que Meryl Streep se paseó por las calles de Milán, en sus desfiles, para dar autenticidad a su papel. Allí conoció a la editora de moda en la que se inspira esta cinta, un encuentro que ha despertado aún más curiosidad sobre la trama y sobre el enfoque que tendrá esta nueva entrega.

Por lo que se ha podido ver, esta vez Andy no será una becaria asustadiza, sino la dueña de una marca de lujo. Su evolución personal y profesional marcará, sin duda, la gran diferencia. Veremos si su reencuentro con Miranda Priestly mantiene esa tensión entre la admiración, el respeto y el poder que definió la primera película.