Alejandro Sanz recogió dos gramófonos en la última gala de los Latin Grammy: a la Mejor Grabación y al Mejor Álbum Pop

El MGM Grand Garden Arena ha sido el impresionante escenario de la 26ª edición de los Latin Grammy que se han celebrado esta madrugada (hora española) en la ciudad de Las Vegas. Aunque el protagonista indiscutible de la noche fue el puertorriqueño Bad Bunny, que llegó a recoger hasta cinco galardones - Mejor álbum del año, Mejor canción urbana, Mejor álbum de música urbana, Mejor interpretación de reguetón y Mejor interpretación urbana - la música española también obtuvo un gran reconocimiento.

El cantante Raphael ya había sido premiado como Persona del Año en la gala previa, celebrada el pasado miércoles 12 de noviembre y tanto Aitana, que recibió el gramófono por el diseño de su último disco, 'Cuatro Azul', como Alejandro Sanz, que recogió un doble premio por la Grabación del año por 'Palmeras en el jardín' y por el Mejor álbum pop contemporáneo por '¿Y ahora qué?', fueron también los triunfadores de la noche. En su discurso, el autor de 'Amiga Mía', hizo una dura confesión: que había "perdido la ilusión" por la música y que, gracias al equipo con el que trabaja, ha podido recuperarla:

"Me he vuelto a enamorar de la música"

"Estas personas han hecho que volviera a creer en la música después de mucho tiempo de haber perdido la ilusión por ella. La música ha sido mi vida así que, después de tantos años, me he vuelto a enamorar de la misma y aquí estoy recibiendo esto con todo el amor del mundo. Benito, te lo he robado, perdona. Agradecerle a todos los fans que hacen posible que podamos reunirnos todos los años para celebrar la música y también a nuestra cultura, la cultura hispana, que es nuestra y que está más fuerte que nunca y no se va a ir a ningún sitio", dijo, incluyendo el guiño a Bad Bunny, que también estaba nominado en la misma categoría.

Aitana también sorprendió con su discurso, pero por el motivo contrario. Desde siempre, esta artista se ha mostrado muy recelosa a hablar en público de sus relaciones personales y, mucho más, de sus sentimientos. Sin embargo, al subir al escenario para recoger el gramófono, y con toda la comunidad latina escuchando, dijo claramente que se lo dedicaba a su novio, Dani, "al que quiere con todo su corazón". La cantante constata así lo enamorada que está del youtuber, Plex, cuyo amor parece querer gritar a los cuatro vientos.

Por su parte, el gran ganador de la gala, Bad Bunny, también dedicó unas emotivas palabras a todos aquellos que han colaborado en la elaboración del disco 'Debí tirar más fotos': "Son muchos y los llevo todo en mi corazón y estoy agradecido porque creo que este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo", dijo, antes de dedicar uno de los premios "a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica y especialmente a los de Puerto Rico, nunca paren de soñar ni de ser ustedes, concluyó.