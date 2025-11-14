Aitana ha ganado su primer Latin Grammy a Mejor Diseño de Empaque por su álbum ‘Cuarto azul’

Bad Bunny arrasa en los Latin Grammy: Karol G y Alejandro Sanz, las sorpresas de la noche que han eclipsado al puertorriqueño

Las VegasAitana ha logrado este jueves su primer Latin Grammy. Tras ocho años intensos trabajando en el mundo de la música, la cantante española ha conseguido el primer reconocimiento de su trayectoria musical por parte de la Academia.

En una emotiva noche celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, Aitana se ha posicionado como la ganadora de la categoría Mejor Diseño de Empaque por su cuarto álbum de estudio ‘Cuarto Azul’.

El agradecimiento de Aitana a su familia y a su novio Plex tras ganar su primer Latin Grammy

Como viene siendo costumbre, los Premios Grammy han celebrado una pequeña gala antes de la gala oficial de los Latin Grammy en la que han ido desvelando los ganadores de algunas categorías. Un procedimiento que se lleva realizando desde hace varios años para así agilizar la gala principal y para que, también, todos los ganadores puedan agradecer su merecido premio.

Durante esta previa entrega de premios, la cantante ha recibido el galardón por su último disco. Emocionada, con el pelo suelto y con un vestido de semitransparencias negro que dejaba al aire uno de sus hombros, Aitana subía al escenario y recogía su Latin Grammy.

"Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón y a todos y cada uno de vosotros", con estas palabras la cantante agradecía en su discurso el apoyo recibido por su equipo, por su familia y por su novio Plex.

"Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo", agregaba la intérprete de 'Superestrella' mientras sostenía el gramófono dorado.

El paso de Aitana por la alfombra roja

Tan solo unos minutos después de recoger su Latin Grammy, Aitana se dirigió a su camerino donde se cambio de ropa y de peinado para desfilar por la alfombra roja oficial de los premios de la música.

Para esta ocasión, Aitana volvía a escoger el negro como color para su vestido. Sin embargo, el 'look' por el que optaba Aitana para desfilar ante los fotógrafos era mucho más sobrio y oscuro. Un vestido sin mangas y con cuello alto que iba acompañado de un corsé y una falda completamente transparente.

El vestido que tenía tonos góticos iba decorado con una especie de ribete en tonos blancos y beige que deslizaban por el cuello, la espalda y el torso de la cantante. Además de estos detalles, Aitana quiso dar gran protagonismo a la cola de la falda de este vestido que estaba acompañada de motivos florales en negro con lentejuelas.

Su actuación en los Latin Grammy y el apoyo de Plex segundos antes de su 'performance'

Tras su desfile por la alfombra roja y sus entrevistas con los medios que la esperaban, Aitana se dirigió otra vez a su camerino donde volvió a cambiarse de 'look'. En esta ocasión, Aitana se cambió de ropa para subirse al escenario de los Latin Grammy y cantar ante los asistentes a la gala que se celebraba en Las Vegas.

Apostando otra vez por el negro, Aitana elaboraba su estilismo con un top negro que iba a juego con una falda de encaje negra y unas botas del mismo color. El broche de oro lo ponía una blusa larga con mangas que anudaba con solo un botón. El color claro y las lentejuelas de color champán de este accesorio contrarrestaban la oscuridad del resto del estilismo.

Sin embargo, su estilismo pasó a un segundo plano debido al emotivo gesto que tuvo Plex con ella segundos antes de la actuación. Y es que entre el público se encontraba su novio.

El 'influencer' estaba sentado en las primeras filas del público junto al equipo de Aitana para animar y apoyar a la cantante.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales se puede ver la emoción del creador de contenido tan solo unos segundos antes de que se apagasen la luz y la cantante diese comienzo a su actuación sobre el escenario de Las Vegas.

Sobre el escenario, la cantante presentó su disco ‘Cuarto azul’, su cuarto álbum de estudio que Aitana lanzó el pasado 30 de mayo de 2025 y que cuenta con las colaboraciones de artistas de la talla de Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os, y Fangoria. Se trata de uno de sus proyectos más personales que explora temas como el desamor, la depresión y la ansiedad.