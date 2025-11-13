Aitana ha sorprendido en una videollamada a la sobrina de un periodista en la alfombra roja de los Latin Grammy

Aitana, David Bisbal, Vanesa Martín y Pablo López homenajean a Raphael desde Las Vegas en los Latin Grammy

Las VegasLas Vegas está celebrando una noche única para la música española. La industria latina se ha reunido en la mítica ciudad de los casinos para homenajear a una de las figuras españolas más destacables de la música. La Academia Latina de la Grabación otorgado a Raphael el premio Persona del Año por sus más de seis décadas de carrera, que lo han convertido en un embajador de la música latina a nivel mundial.

El cantante que ha superado durante este año el linfoma cerebral que le fue diagnosticado a finales de 2024, está siendo homenajeado en Las Vegas, Estados Unidos, en una gala especial con un concierto tributo que incluye versiones de su famoso repertorio interpretadas por un grupo de notables artistas y amigos como Aitana, David Bisbal o Pablo López.

Aitana sorprende a la sobrina de un periodista en la alfombra roja de los Latin Grammy

Minutos antes de que diese comienzo la gala de homenaje a Raphael, los artistas que han acudido al evento han desfilado por la alfombra roja donde han presumido de estilismos, han posado ante los fotógrafos y han atendido a los medios de comunicación que cubrían el evento.

Con un vestido blanco y de forma asimétrica, Aitana ha deslumbrado en la alfombra roja de los Latin Grammy. Un vestido que ha sido creado por la marca LES FLEURS para el que ha utilizado una tela de ganchillo blanca y que ha sido escogido por Alba Melendo, estilista de la cantante. Junto a esta pieza, Aitana ha querido llevar unas botas de tela satinada en color blanco con las que iba a juego con su pieza de autor.

Tras posar para los fotógrafos, Aitana ha atendido amablemente a los medios de comunicación que le han preguntado cómo se siente y cómo afronta el homenaje que la Academia estaba rindiendo a Raphael. Además, los compañeros también han querido saber si estaba nerviosa por las dos nominaciones, Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Mejor Diseño de Empaque, que había recibido en esta edición de los Latin Grammy.

Sin embargo, el momento más divertido ha ocurrido cuando Jomari Goyso, reportero de la cadena 'Univision', le ha pedido un favor personal a Aitana. En el momento en el que la cadena estaba entrevistando a la intérprete de 'Superestrella', el reportero ha llamado a su sobrina y ha pedido a la artista española que le dedicase unas palabras.

Con una sonrisa y atendiendo a la videollamada, Aitana ha saludado a la sobrina de Jomari Goyso que, al parecer, es una gran admiradora suya. "Hola, ¿qué tal? vamos las dos vestidas de blanco", saludaba la cantante a su seguidora mientras el reportero sujetaba el teléfono y la enfocaba.

Al conocer que la sobrina del reportero era una gran fan de su música, Aitana le dedicaba un emotivo saludo: "Te mando un beso desde aquí, por lo menos".

Tras conseguir el sueño de su sobrina, Jomari Goyso se despedía de la joven mientras le recordaba que "tenía el tío más 'cool' del planeta". Palabras que sostenía Aitana y por las que daba fe: "Lo tienes, la verdad es que sí".

Un momento divertido y a la vez emotivo con el que Aitana ha vuelto a sorprender a una de sus seguidoras.