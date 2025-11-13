Raphael ha posado junto a su mujer, Natalia Figueroa, sus hijos y dos de sus nietos en los Latin Grammy antes de recibir el premio Persona del Año

Aitana, David Bisbal, Vanesa Martín y Pablo López homenajean a Raphael desde Las Vegas en los Latin Grammy

Las VegasLa industria musical latina ha regalado este miércoles a Raphael 'su gran noche'. Este miércoles 12 de noviembre, la Academia Latina de la Grabación ha homenajeado al cantante de Linares con el premio Persona del Año por sus más de seis décadas de carrera, que lo han convertido en un embajador de la música latina a nivel mundial.

Como no podía ser de otra manera, Raphael ha viajado hasta Las Vegas, Estados Unidos, para recibir esta distinción que le ha otorgado la Academia. Acompañado de su mujer, Natalia Figueroa, de sus tres hijos, Manuel, Alejandra y Jacobo Martos, y de dos de sus nietos, el artista ha posado frente a los medios de comunicación.

El orgullo de la familia de Raphael en la gala homenaje al artista

En el posado familiar ha destacado la unión y el apoyo de la familia de Raphael al cantante. Aprovechando la ocasión, el entorno más íntimo del cantante no se ha querido perder la ocasión y ha mostrado a los medios de comunicación lo unida que esta la familia.

Tras posar frente a los medios y a los fotógrafos, la mujer, los hijos y los nietos del artista han disfrutado de una gala en homenaje a Raphael en la que artistas de la talla de David Bisbal, Aitana o Pablo López han repasado los temas más importantes del mítico repertorio del artista.

Raphael confiesa que es "un momento impagable" ser la Persona del Año en el Latin Grammy

Para el músico español Raphael recibir un homenaje a Persona del Año en los Latin Grammy "es un momento impagable" y nunca imaginó este momento en sus más de 60 años de trayectoria.

Este reconocimiento "se lo dedico al público", ha expresado el cantante a los medios de comunicación durante su paso por la alfombra roja por el evento en el que se le ha rendido homenaje.

Lo que más le ilusiona de esta gala, previa a la 26 edición de los Latin Grammy que tendrá lugar mañana en Las Vegas (EE.UU.), "es pasarlo bien con la familia", agregó. Familia que, como no podía ser de otra manera, le ha acompañado a este día tan especial en su carrera.

El premio a Persona del Año de los Latin Grammy

El cantante de 82 años nacido en Linares, comenzó su trayectoria profesional con tan solo 16 años y su carrera despegó en la década de 1960. En 1966 representó a España en el festival de Eurovisión con ‘Yo soy aquel', uno de los temas más conocidos hasta la fecha.

Su estilo dramático en el escenario, su potente voz, su amplio rango vocal, así como la temática de amor que abordaba en su música, le otorgó el título de el ‘Divo de la balada romántica’ convirtiéndolo en un ídolo en España y Latinoamérica.

Por eso, el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, ha apuntado que la elección del artista de 82 años como Persona del Año se debe a que "es único, polifacético y con una resilencia increíble", con un talento que "trasciende generaciones y fronteras", reconoció a EFE.

"Siempre celebramos la música, yo sé que estos son tiempos complicados, pero para nosotros lo importante es celebrar la música y a nuestros creadores", sentenció.

Tras conocer el nombramiento como Persona del Año, Raphael aseguró que se sentía "profundamente agradecido" con La Academia Latina de la Grabación por este reconocimiento que ha soñado recibir "desde hace muchos años". "Ser nombrado Persona del Año me emociona muchísimo. Es la mejor manera de celebrar tantos años de entrega y amor por la música", dijo el artista.

El cantante ha superado en 2025 un linfoma cerebral, diagnosticado a finales de 2024, y recientemente ha anunciado su regreso a los escenarios con 'Raphaelísimo', una nueva gira con la que recorrerá España y América Latina.

La Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios. Los artistas previamente homenajeados son Carlos Vives (2024), Laura Pausini (2023), Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017) o Marc Anthony (2016), entre otros.

La Academia Latina de la Grabación celebrará la 26ª edición de los Latin Grammy en la que Bad Bunny parte como el máximo nominado con 12 candidaturas, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso con 10 menciones.