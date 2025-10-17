Celia Molina 17 OCT 2025 - 11:38h.

La cantante ha participado en el podcast Radio Noia, donde, por fin, ha dado pistas sobre la salida de su nuevo y cuarto disco

Rosalía provoca la euforia (y la especulación) de sus fans al publicar una partitura que formaría parte de su nuevo disco

Después de publicar en Substack - una plataforma de pago donde los artistas dan la última hora sobre sus creaciones- una partitura que formaría parte de su nuevo disco, Rosalía ha dado una extensa entrevista en el podcast catalán 'Radio Primavera Sound'. Tumbada en una cama junto a Mar, la presentadora, la cantante ha hecho importantes revelaciones sobre la creación de su nuevo y esperadísimo trabajo, cuya fecha exacta de lanzamiento todavía no se conoce.

Parece, sin embargo, que con tanta presencia en las redes - y en la plaza de Callao, donde se ha colgado un cartel con la citada partitura y la cara de la catalana de fondo - Rosalía está calentando motores para presentar su cuarto álbum que, por lo que los fans han podido deducir, se llamará LUX. Ella misma cambió hace poco su foto de perfil de Instagram, donde aún tenía la imagen de la portada de su querido 'Motomami', sustituyéndola por un haz de luz. Algo que se suma al hecho de que la artista haya registrado la palabra LUX como marca musical, tal y como hizo antes de lanzar su disco anterior.

"Es la primera vez que no tengo miedo al fracaso"

A la espera de poder escuchar sus nuevas canciones, Rosalía ha detallado en el podcast como ha sido el proceso de creación de las mismas: "Hay dos maneras de tener confianza: la primera es creyendo firmemente que vas a tener éxito y, la segunda, sin tener miedo al fracaso. Y, aunque te suene raro, es la primera vez que yo hago un disco sin miedo al fracaso. Porque, durante todos estos años que he estado haciendo música y trabajando, siempre era desde la creencia férrea de que me iba a ir bien, de que lo iba a conseguir. Pero esa es una confianza que venía de fuera para adentro. Sin embargo, cuando es interna, da mucha más tranquilidad y yo nunca había hecho un disco desde este punto de vista", ha confesado.

Y, aunque ella había pedido explícitamente que no le preguntaran por sus "crushes", la presentadora, con gracia y complicidad, le ha hecho dicha pregunta al final de la entrevista. La respuesta que le ha dado la cantante deja claro que, en este momento, no tiene ninguna relación sentimental, pidiendo por favor que dejen de "sacarle novios" allá por donde vaya: "No tengo espacio para crushes. Dejemos ya esta moda del crush. Yo ahora mismo estoy soltera, soy 'volcel', es decir, estoy haciendo un celibato voluntario. Y de verdad, pido que, cuando me vean con algún chico por la calle, no se diga inmediatamente que es mi novio", ha dicho, sin poder evitar la risa.

Mientras llega el lanzamiento de LUX, sus fans, que han enloquecido con la partitura que Rosalía titulaba Berghain, en referencia al famoso club de electrónica de Berlín, especulan sobre el giro de estilo que puede presentar su nuevo trabajo. Para ir abriendo boca, muchos de ellos se han puesto a tocar las notas compartidas por la cantante en sus redes, con instrumentos como el violín o el piano.