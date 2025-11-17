Celia Molina 17 NOV 2025 - 16:52h.

La cómica cantante ha publicado ya su tradicional villancico de Navidad de 2025, en la que aparece vestida de conejito erótico

La Navidad comienza cuando el alcalde de Vigo ordena el encendido de luces de la ciudad (aunque este año, sufrieran un pequeño percance eléctrico durante el encendido) y cuando Leticia Sabater lanza su tradicional (y picante) villancico. En la línea de sus otras creaciones, donde la artista - que comenzó su carrera en un programa para niños - aparece ligera de ropa y rodeada de hombres que la desean, este año, se ha encumbrado con una carta a Papá Noel y a los Reyes Magos, en la que, como buena conejita de la Navidad, le pide "un rabo".

Concretamente, Letizia se pone trapera para marcarse una letra muy reguetonera, que comienza así: "Le pedí a Papá Noel, le pedí a los Reyes Magos que solo quiero un regalo, que me traigan un buen rabo de conejita, gordito y peludo. De conejita, no sea mal pensado", dice ya en unos primeros versos en los que se intuye el contenido erótico que, como ya es costumbre, le ha dado al villancico. Algo muy similar a la canción en la que pedía a Papa Noel que le "llenara el tanque" y en cuyo videoclip - de lo más gamberro - el bueno de Santa aparecía completamente "fumado".

"Melchor, trae una zanahoria para mi conejo"

En esta caso, el estribillo deja muy claro la petición navideña de la artista: "Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito, que si te doy un meneo, el rabo esté siempre bien pegadito, bien pegadito. Ponme el rabo atrás, pum, que ese rabo está durito, esta Navidad, para ti mi conejito". Una carta que termina recordándole a Melchor que no se olvide, por favor, de traerle "una zanahoria para su conejo" que, por cierto, sale repetidamente en el croma.

Para rematar, la cantante ha incluido una mención a Mariah Carey, musa indiscutible de la Navidad, para advertirle de que este año, debe "temblar" por la lucha por el villancico más escuchado. Por más que muchos artistas han intentado desbancar a Mariah como la voz oficial de estas entrañables fechas - Bon Jovi lo intentó con una canción dedicada a los seres queridos que hemos perdido - , en España, solo David Bisbal ha conseguido cambiar la dirección de esta mítica banda sonora.

Leticia ha anunciado su nueva creación navideña en su cuenta de Instagram con estas palabras: "Para mis fans y seguidores in the world !Ya es Navidad ! Aquí os dejo mi nuevo villancico navideño 2025 con su videoclip para que lo cantéis y lo bailéis a saco en todas las partys"; un reclamo que sus fans han recibido con alegría, asegurándole que ella "nunca defrauda" y que, en nuestro país, no es Navidad hasta que Sabater lo indica.