Se estima que el patrimonio de Rosalía está valorado en 50 millones de euros gracias a su empresa Motomami S.L., cuyo rendimiento millonario

Rosalía y su disco 'LUX', analizado por un experto en marketing

Rosalía se encuentra imparable con la llegada de su cuarto disco de estudio. Su nuevo proyecto 'LUX' ha levantado toda la expectación de sus seguidores, del panorama musical y de los sectores más conservadores del mundo artístico. Su apuesta por la música sinfónica, el estilo musical más clásico con el que roza la excelencia de la ópera y su innovación vanguardista en su nueva canción 'Berghain' ha catapultado la curiosidad y la ilusión por su nuevo disco.

Con su nuevo álbum, titulado 'LUX', programado para su lanzamiento el próximo 7 de noviembre, Rosalía ha acaparado la atención en el mundo del arte y, también, en el mundo económico y de los negocios. Su patrimonio, sus fuentes de ingresos, su sociedad instrumental y la estrategia empresarial que sigue se han convertido en un conjunto que muchos expertos analizan y que muchos artistas esperan seguir en los próximos años.

Su música, el inicio de su gran patrimonio

Gracias a su segundo trabajo de estudio denominado 'EL MAL QUERER', Rosalía se convirtió en una auténtica estrella internacional. Con 'MALAMENTE', la catalana abrió sus puertas al mercado internacional y empezó a cosechar miles y miles de seguidores que le hicieron estar en la primera línea del mundo musical.

Después llegó 'MOTOMAMI', el álbum con el Rosalía se consagró como una verdadera referente en el mundo del arte y de los negocios.

Desde entonces, Rosalía ha protagonizado dos giras mundiales, ha sido la protagonista de varias revistas de moda, ha concedido entrevistas, ha cantando en galas de premios, se ha dejado ver en diferentes alfombras rojas y ha sido la imagen de varias marcas como New Balance o Calvin Klein.

Imagen de varias marcas

En cuanto a cifras, varias estimaciones sitúan el patrimonio de Rosalía en torno a los 50 millones de euros, según medios españoles que han rastreado sus contratos de patrocinio, ingresos por streaming y otras vías de monetización.

Su imagen ha ganado gran popularidad entre las grandes marcas de ropa que han luchado por tener a Rosalía como embajadora de sus productos. Sus primeros trabajos como imagen de grandes marcas fue cuando colaboró con Inditex y creó una colección cápsula con la marca Pull&Bear.

También ha trabajado con Rihanna siendo parte de la imagen de Savage Fenty, marca de lencería de la cantante de Barbados. Para ello, Rosalía ha vestido más de un conjunto diseñado por Rihanna y ha sido una de las cantantes encargadas de animar el desfile gestionado por la marca de ropa interior.

Además, Rosalía ha trabajado en varias ocasiones con Nike incluyendo el diseño de su propia versión de las zapatillas Air Force 1. También ha sido imagen de MAC Cosmetics, colaborando con la marca de cosméticos y lanzando un pintalabios con el nombre 'Aunty Spanish', y ha participado con Skims, marca interior de Kim Kardashian.

Por otro lado, parte de ese valor proviene de su empresa familiar, Motomami SL, constituida para gestionar su carrera artística, actuaciones y negocio de merchandising.

En el ejercicio más reciente, Motomami SL facturó más de 12,5 millones de euros, un crecimiento del 240% respecto al año anterior. Los beneficios netos después de impuestos alcanzaron aproximadamente 1,4 millones de euros, lo que demuestra cómo la marca 'Rosalía' ha trascendido lo meramente musical.

Parte del gran patrimonio que ha conseguido a sus escasos 33 años pertenecen a la adquisición de varias propiedades de alto valor en Cataluña, lo que subraya que su inversión y riqueza no se limitan al escenario musical.

Todo ello configura una estructura en la que la artista es tanto creadora como empresaria, gestionando activamente su legado artístico y económico.

El patrimonio de Rosalía

El esperadísimo lanzamiento de 'Lux' añade una nueva pieza al patrimonio de Rosalía. Con este nuevo proyecto con el que Rosalía ha anunciado que vendrá acompañado de una gira mundial, se espera que la artista de Barcelona amplíe sus ingresos y su capital.

Y es que las cifras de 'streaming', las colaboraciones internacionales, la venta de 'merchandising' y la gira con la que estará presentando este álbum podrían impulsar aún más su patrimonial personal.

En resumen, Rosalía ha trenzado su carrera, su marca y su patrimonio en poco más de siete años, desde que lanzase en 2018 su segundo disco de estudio 'EL MAL QUERER'.

Su riqueza estimada —aproximadamente 50 millones de euros— y su empresa Motomami SL con rendimiento millonario muestran que el éxito artístico puede traducirse en solidez económica. Con el nuevo álbum en el horizonte, la cantante se posiciona como una empresaria global que está arrasando en los negocios.