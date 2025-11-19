El príncipe de las tinieblas estará vagando por el tiempo, en busca de la reencarnación de su esposa

Es difícil volver a contar una nueva historia sobre Drácula y que a la crítica le guste para bien, porque con todas las películas que le han hecho es complicado superar los clásicos, pues es lo que le ha pasado a la nueva película de Luc Besson, desde el actor austro-húngaro Béla Lugosi, sumamente conocido por haber interpretado al conde Drácula, hasta a Christopher Lee. Pero vamos a ver que se ha añadido a esta nueva versión para hacerla tan especial.

Tantas veces lo hemos visto en el cine que ya nos sabemos la historia entera, lo que hace que tengas que buscar entre pequeñas diferencias para encontrar algo distinto, pero está versión deslumbra tanto o más como la luz del día a los vampiros. El director de esta nueva entrega confiesa que ya "la mayoría de los Dráculas eran demasiado oscuros" , lo novedoso de Drácula: `A Love Tale´ es que más que en los colmillos, esta versión indaga en el amor del mito, la película que deja en la estacada el terror para preferir el amor.

Se defiende como un drama de terror, donde el famoso príncipe de las tinieblas estará vagando por el tiempo, en busca de la reencarnación de su esposa, la película se estrenó en cines el 21 de noviembre. Aunque ya el romanticismo endulzó la sangre del protagonista de Coppola, más lujuriosas y tenebrosas fueron las 10 películas que hicieron palidecer a Christopher Lee.

Habría que retroceder casi un siglo para volver al de blanco y negro, que sería el Drácula oficial, que casi le llegó a creerse su personaje. Va a ser que en el cine Drácula también es inmortal.